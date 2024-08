La comunitat de Prullans canalitza el rec gros per poder regar per aspersió

La Comunitat de Regants del Rec Gros de Prullans, de les més antigues del Pirineu amb una història de dos-cents anys, porta a terme un projecte de millora en l’eficiència de la gestió de l’aigua amb la instal·lació de canonades. Alhora, l’actuació permetrà als pagesos anar fent la renovació del rec tradicional per inundació al d’aspersió, un dels reptes del sector primari a la vall.

El rec per aspersió suposa un estalvi del 60% respecte al d’inundació. El rec per aspersió en un cultiu com el farratge necessita 20 litres per metre quadrat i setmana que s’aporten amb cinc hores de reg. En canvi, amb rec per inundació calen tres vegades més d’aigua i no pot garantir un repartiment uniforme. Així, el projecte s’emmarca en la voluntat de la Comunitat de regants d’anar millorant el servei de repartiment del cabal de l’aigua, que prové del riu de la Llosa i fa arribar a finques ja a la plana del Segre per tot el vessant de Prullans.

La presidenta de la Comunitat, Laura Font, ha explicat que amb aquesta finalitat ja l’any 2017 es van iniciar les primeres obres per posar canonades a la xarxa de séquies. Ara amb les obres que es porten a terme aquestes setmanes, els regants encaren l’última part del projecte que deixarà tots els recs amb tres quartes parts ja distribuint l’aigua amb canonada. Es tracta dels últims quilòmetres de tubs, que passen a tocar del nucli urbà de Prullans i es dirigeixen entorn de la carretera N-260 i la plana fluvial del Segre. El Rec Gros de Prullans fa uns cinc quilòmetres des de la presa a prop del Molí del Salt a la vall de la Llosa i cinc quilòmetres més en els ramals posteriors. Font ha explicat quins seran els principals beneficis de l’obra pels regants en els pròxims anys: «l’objectiu és que els comuners que ho vulguin, i s’ho puguin permetre en l’àmbit econòmic, que passin al sistema de rec per aspersió. La Comunitat el que fa és portar l’aigua a l’entrada de cada finca amb la suficient pressió perquè tan sols hagin d’instal·lar els nous sistemes de rec, els quals han de permetre regar amb menys consum d’aigua i una gestió global més eficient. Les obres s’enllestiran en els pròxims dies. El projecte té un pressupost que se situa al voltant del mig milió d’euros i que compta amb una subvenció de la Generalitat que assumeix la meitat de la inversió.

La Comunitat de Regants del Rec Gros de Prullans el formen uns 50 comuners, nom amb el qual l’entitat designa els propietaris de l’aigua. Després hi ha més usuaris dels recs en funció dels lloguers i cessions d’ús de les terres per part dels hereus dels pagesos que van fundar la comunitat el 1822.

Els comuners tenen un nombre fix de jornals. Aquests jornals deriven de la quantitat de dies que cada casa fundadora va destinar a la construcció del rec. Així, més que comuners, el que la Comunitat comptava en un inici era quantes cases tenien dret a aigua del rec. Fa dos-cents anys eren unes 70 cases de l’entorn de Prullans. Actualment, unes vint cases reguen de manera habitual i algunes ja han començat a instal·lar els recs per aspersió.