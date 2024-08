Un agost de ple que continua a la Cerdanya amb els festivals de música i la Festa de l’Estany

Els establiments turístics de la Cerdanya i el Pirineu viuen un mes d’agost d’ocupació molt alta amb percentatges sostinguts al voltant del 80%, que s’enfilen fins al 100% en aquest pont de la Mare de Déu d’Agost. A les cases rurals, el percentatge mitjà d’ocupació se situa aquest agost al voltant del 85%. Amb aquest escenari, el sector turístic del Pirineu veu possible revalidar i fins i tot millorar les xifres del període juny setembre de l’any passat, quan tan sola els establiments de la demarcació de Lleida van rebre més de 604.000 turistes, xifra que va suposar un rècord, i van registrar més d’1,5 milions de pernoctacions. Així, molts hotels i càmpings han penjat el cartell de «complet» i en les dues últimes setmanes de mes esperen mantenir una activitat elevada amb les reserves ja fetes i les que encara es rebran a última hora. En aquest sentit, Puigcerdà i la Cerdanya han farcit d’activitats aquest tram final del mes d’agost per mantenir els nivells d’ocupació. Així, aquest mateix dissabte han començat dos festivals musicals de renom com l’Occident Summer Fest Cerdanya i el Festival de Música de Cerdanya. Igualment, Puigcerdà activa aquest dilluns la setmana de celebracions de la Festa de l’Estany, que celebrarà la jornada central diumenge amb les desfilades de carrosses i el castell de focs a l’estany Shierbeck.

