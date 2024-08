La Cerdanya ja no és un destí per vacances, sinó per fer-hi una escapada

En els últims anys, la tendència en els hàbits de les famílies catalanes ha canviat pel que fa a la Cerdanya com a destí turístic. Tant és així que la comarca, que va veure arribar el turisme a cavall entre els segles XIX i XX amb famílies senceres de la burgesia catalana que s’hi passaven tot l’estiu, ara s’està convertint en un destí de l’anomenada «escapada». Així, les antigues reserves hoteleres per a quinze dies de fa unes dècades, o d’una setmana en els últims anys, s’han convertit en la seva pràctica majoria en estades de dos o tres dies, com a màxim. La cada vegada major proximitat amb les grans ciutats del país i una oferta de places hoteleres que ha quedat estancada en comparació amb la constantment creixent construcció de segones residències, ha convertit la Cerdanya en un destí per a pocs dies per les famílies que no hi tenen casa. En aquesta dinàmica, els visitants nacionals que s’estan més de tres dies a la Cerdanya lloguen pisos turístics. Aquest rol de visitant de llarga estada, en canvi, l’estan assumint les famílies o grups d’amics que venen de més lluny, com ara França, Anglaterra o Alemanya. En aquest cas, els turistes estrangers sí que fan reserves llargues de fins a una setmana, per bé que no ho fan a l’agost sinó en la temporada mitjana.

