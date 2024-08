El pont d’agost tensa la Cerdanya multiplicant per cinc població i serveis

La Cerdanya viu des de dijous, dia festiu de la Mare de Déu d’agost, fins a avui la punta turística més forta de l’any, amb una afluència de segons residents i visitants tan sols comparable al pont fort de Setmana Santa. En aquests quatre dies, la comarca fa un esforç de tensió del model social i econòmic multiplicant per cinc les magnituds habituals.

La Cerdanya passa de 19.000 a més de 100.000 persones, i Puigcerdà, de ser una capital comarcal petita de 9.000 veïns a tenir un padró puntual de 40.000 persones, com Igualada. Els cossos policials de la comarca fixen en les juntes de seguretat de Puigcerdà la xifra de més de 100.000 persones aquests dies, un número que es pot arribar a enfilar alguns anys fins els 120.000.

Aquest còmput esdevé de sumar els 19.000 habitants habituals, els 40.000 segons residents que obren les 15.000 cases de segona residència, les 3.200 places d’hotels, hostals i pensions, les 63 cases de turisme rural, les 4.524 places de càmping, les cases i apartaments de lloguer turístic que no computen a les llistes oficials i els catalogats com a excursionistes, és a dir els visitants d’un sol dia o de pas a altres destins.

Es doblen les plantilles

Amb aquest escenari, les escenes de cues i col·lapses es repeteixen al voltant dels accessos als nuclis urbans, aparcaments i establiments de restauració. Impossible trobar una taula per dinar en un dels restaurants de moda si no se n’ha fet la reserva fa dies. Bars, restaurants, forns de pa, botigues i superfícies comercials han de reforçar les plantilles i la comarca passa de tenir 2.000 treballadors afiliats a la seguretat social a donar feina al voltant de 5.000 persones, segons les estimacions de les entitats patronals.

Tan sols en el sector serveis, la xifra de treballadors passa dels 1.400 habituals a més de 3.000 contractats per les 187 empreses del sector turístic, les 97 d’alimentació, les 20 del sector immobiliari i les sis de logística. Tant és així que les empreses doblen els torns i allarguen els horaris laborals per reposar el producte i deixar de nou els establiments a punt per al nou dia.

En tots els restaurants de la Cerdanya els treballadors esperen el dia final d’agost per fer una gran celebració de cloenda d’una campanya que conceben com una travessa del desert, i les sales de festa de Puigcerdà i Bellver s’ompliran en revetlles de fi d’estiu com si fos Cap d’Any. Però per això encara falten quinze dies.

Ajuntaments de guàrdia

Aquest increment de població també altera el ritme habitual de gestió dels municipis. Bellver, un dels pobles amb més creixement de Catalunya els últims anys, passa dels 2.000 veïns a més de 6.000, i Puigcerdà se situa al voltant dels 40.000.

L’Ajuntament de la capital de comarca posa en marxa un dispositiu que redobla la vigilància i les actuacions a la via pública amb un equip de guàrdia actiu les 24 hores del dia. En aquest equip hi ha els vuit regidors, la Policia Local, que s’ha incrementat aquest estiu amb un nou agent, la Brigada Municipal amb els seus tretze membres, el grup de Protecció Civil, amb onze col·laboradors més, el cos de Mossos d’Esquadra i el parc de bombers voluntaris de Puigcerdà.

En l’àmbit de la mobilitat, l’Ajuntament ha habilitat un nou espai d’aparcament provisional al Camí d’Ur, a tocar l’Hospital, i ha creat circuits de circulació que hi porten per no col·lapsar el centre. El regidor responsable de la Seguretat i la convivència ciutadana, Francesc Armengol, explica que «aquests dies hi ha molta gent a Puigcerdà i per sort molts ja es coneixen el territori. A les hores punta es formen cues d’accés perquè hi ha més vehicles dels que pot assumir la carretera, però una vegada a la vila ja poden estacionar a les zones d’aparcament. Tots els regidors estem connectats i a la meva regidoria entren les incidències de la via pública si és necessari activem el grup d’acció per realitzar el servei que calgui. Al final, som treballadors públics i si cal activar-nos a l’hora que sigui, ho hem de fer».

