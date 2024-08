Suspesa la circulació de trens entre Vic i Centelles per un arbre caigut sobre la catenària

La circulació de trens de l'R3 de Rodalies de Catalunya ha quedat suspesa de Vic a Centelles (Osona) aquest diumenge a la tarda després que un arbre hagi caigut sobre la catenària entre Centelles i Balenyà. Segons ha informat l'operador ferroviari Adif, que ja ha activat operaris per resoldre la incidència, s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera al tram afectat. Els trens circulen per la resta de la línia, que uneix la Tor de Querol (Alta Cerdanya) amb l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) passant per Puigcerdà, Ripoll, Vic, Granollers i Barcelona.