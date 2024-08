La Cerdanya aprova un pla de joventut per donar suport a l’emancipació

El Consell Comarcal de Cerdanya ha aprovat un nou Pla de Joventut per aquest any que te entre els seus objectius principals establir una estratègia d’ajuda als joves en el procés d’emancipació dels pares a pesar de les dificultats d’accés a l’habitatge que pateix la comarca.

El nou Pla de Joventut aprovat pel Consell Gestor de l’oficina jove de la Cerdanya ha fixat com a eixos prioritaris el creixement personal i l’autonomia de la joventut de la comarca, per un costat, i l’emancipació laboral i econòmica dels joves, per l’altre. Per assolir aquests dos objectius, el Consell desenvoluparà sis accions concretes: els programes orientats a la formació, com l’Invesjove, la formació integral a les aules i d’educació en el lleure; els programes de mobilitat internacional: intercanvi d’estudiants de l’Alt Pirineu i Aran amb estudiants de Finlàndia i la participació en la taula de referents d’Europa Jove Girona; els projectes relacionats amb la salut: les sessions «Som com som» i activitats lúdico-esportives; els projectes relacionats amb el món del treball: programa d’ocupació juvenil, matchfunding entre empreses i joves «Arrela’t a l’Alt Pirineu i Aran»; pràctiques en empreses, premis projectes empresarials, campanya de promoció de joves emprenedors de Cerdanya i la Jornada d’Ocupació i Emprenedoria; un pla d’activitats d’oci i lleure: el projecte Estiu Viu, la dinamització de patis actius, la promoció de tastets culturals, el bus de la festa i la implantació del Carnet Jove de la Cerdanya; i el foment de la responsabilitat i la presa de decisions amb els pressupostos participatius. Des del Consell han remarcat «l’aposta especial pel servei d’informació Cerdanya Jove perquè tot el jovent conegui tots els programes i projectes que tenen a l’abast, a través de l’oficina o a través del mòbil via els diferents canals».

