La Cerdanya s’oposa que facin pagar els treballadors per entrar a Andorra

Les institucions de la Cerdanya i l’Alt Urgellcontactaran amb el Govern d’Andorra perquè en cas que l’executiu del Principat tiri endavant el projecte de llei que preveu fer pagar tots els vehicles estrangers, en quedin exempts els treballadors fronterers.

Des del Consell Comarcal de Cerdanya i l’Ajuntament de la Seu han alertat que no estan d’acord que els treballadors de les dues comarques que cada dia travessen la frontera d’Andorra per anar a treballar hagin de pagar un impost per circular-hi, tal com estudia fer el govern del Principat. Cada dia unes 1.500 persones, la majoria alt-urgellenques, però també cerdanes, van a Andorra per treballar en sectors com el duaner, el comercial o el turístic.

El president del Consell Comarcal de Cerdanya, Isidre Chia, ha remarcat que «per descomptat que defensarem la gent de Cerdanya que treballa a Andorra i que en tot cas es pugui fer un sistema similar al que es fa al túnel del Cadí». Chia ha emfatitzat que en el marc de les diverses àrees de treball conjunt com comparteix el Pirineu català amb Andorra, el Consell cerdà farà sentir la seva veu: «evidentment no tenim potestat per decidir res, però està clar que el primer que farem si es confirma aquest projecte és trucar al Consell Comarcal de l’Alt Urgell per veure de quina manera ho podem fer;per descomptat que recolzaríem els treballadors fronterers».

Per la seva banda, l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, també s’ha posicionat en contra del projecte de vinyeta de pagament pels treballadors i ha alertat que aquesta mesura no tindria sentit. Alhora, ha remarcat que el projecte és encara en una fase d’estudi. Barrera ha ofert el consistori de la capital alt-urgellenca per liderar el debat.

Andorra vol que els vehicles estrangers paguin per circular per les seves carreteres. Per això, el govern planeja implementar una taxa en forma de vinyeta, el preu de la qual variarà segons l’època de l’any, en funció de si la temporada turística és alta o baixa. La mesura té l’objectiu de reduir la massificació en el país, que l’any passat va rebre 9,3 milions de visitants. L’executiu que lidera Xavier Espot considera que el país està arribant al límit de capacitat, la qual cosa li posa en risc els recursos naturals.

En aquest sentit, Andorra va tancar el 2023 amb 85.330 habitants i la densitat de població mitjana és de 181 persones per quilòmetre quadrat. Per això, el govern andorrà va aprovar el juliol un projecte de llei pel creixement sostenible i el dret a l’habitatge. El possible impost als vehicles estrangers s’inscriu en aquest projecte de llei.