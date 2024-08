Andorra aclareix que els treballadors no pagaran per entrar al país en cotxe

El Govern d’Andorra ha exclòs els treballadors fronterers del possible nou impost que cobraria als vehicles estrangers que circulin per les seves carreteres. El cap de l’Executiu del Principat, Xavier Espot, ha sortit al pas a l’alarma generada a la Cerdanya i l’Alt Urgell per la possible afectació als 1.500 treballadors de les dues comarques que cada dia travessen la frontera per motius laborals, i ha descartat que els anomenats «transfronterers» hagin de pagar per entrar al país. Espot ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que d’aquesta nova taxa, que te s’emmarcaria en el projecte global de facilitar un creixement sostenible del Principat, tampoc afectaria els turistes que passen com a mínim una nit als establiments turístics locals. Així, el nou impost per circular tan sols el pagarien els visitants d’un sol dia. En aquest sentit, els turistes que pernocten al país ja contribuirien al desenvolupament sostenible a través de la taxa turística.

De totes maneres, el president andorrà ha matisat que el projecte de llei és encara en fase embrionària i ha fixat aquest any com a termini per decidir si es porta a terme o no. El projecte preveu fer pagar els visitants que entren en vehicle particular al Principat amb l’adquisició d’una vinyeta o enganxina que es posaria al vehicle. En tot cas, Espot ha remarcat que el sistema tan sols es posarà en marxa si està ben treballat i pactat amb els sectors que participen de la indústria turística. Andorra te un creixement turístic al voltant del 12% cada any, fet que preocupa el seu govern atesa la limitació geogràfica de les valls i l’actual població, d’uns 80.000 habitants.

Davant la possibilitat que l’impost s’apliqués als treballadors, tant l’Ajuntament de la Seu com el Consell Comarcal de Cerdanya han alertat que s’hi oposarien.