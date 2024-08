Puigcerdà dona un impuls de qualitat a la rua amb un espai pels carrossaires

Puigcerdà s’aboca fins diumenge en una Festa de l’Estany que ha posat la llavor perquè en els pròxims anys faci un nou salt endavant pel que fa a la qualitat de les carrosses. Això és així per la creació d’un espai públic municipal perquè les agrupacions de carrossaires puguin confeccionar-les amb més temps, una de les seves demanda històriques.

L’Ajuntament de Puigcerdà ha posat a disposició dels grups de carrossaires un primer espai a la nau de l’antic escorxador i quatre colles ja l’han utilitzat aquestes últimes setmanes. La intenció de l’equip de govern és durant els pròxims mesos acabar de condicionar l’edifici per tal que a partir del mes de gener de l’any que ve totes les colles ja en puguin disposar. Històricament, els grups de carrossaires han demanat naus industrials o les han llogat per crear les estructures, però amb l’encariment dels preus i la falta d’espais lliures, cada vegada els és més difícil. Així, la creació de la nau pública per a carrossaires ha de permetre la Festa de l’Estany guanyar encara amb més qualitat, tal com ha apuntat el regidor Jordi Palomino: «si volem ser una vila carrossaire, i ho som de molta qualitat, hem de poder oferir un espai perquè les colles treballin amb més temps i comoditat; el fet que per primera vegada les colles puguin gaudir d’un espai comú ha d’aportar un nou component de qualitat que crec que farà canviar la rua de la Festa de l’Estany per sempre».

Un nou rostre per la Vella

Els habituals de la Festa de l’Estany notaran una novetat al mateix cor de la rua. Després de tres dècades, el rostre de la Vella de l’Estany, la figura que escenifica la llegenda que es representa amb el llac de rerefons, serà un altre. Maria Diví, la que s’ha posat en el rol de la Vella de l’Estany, és a la Residència i no li és possible continuar exercint una tasca per la qual cada any es desvivia. L’Ajuntament té la intenció de fer-li un homenatge. A sobre la carrossa de la Vella s’hi estrenarà aquest any Maria Àngels Piguillem.

Horaris ajustats

Entre les novetats de la festa d’aquest any també hi ha un esforç dels organitzadors d’ajustar el temps dels recorreguts per tal que no acabin tard. Així, la rua del matí sortirà a dos quarts de deu, una hora abans que tradicionalment, per tal que la rua i l’entrega de premis es pugui acabar a les dues, no més tard. Igualment, la de vespre començarà a les vuit, i també com l’any passat, des de la Residència per tal que els avis també puguin ser partícips de la festa. També com l’any passat, els premis es repartiran entre les comparses que guanyin els premis tematitzats.