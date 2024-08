Carmen Villarán, veïna de Puigcerdà: «M'ha agradat la mostra de ball bolivià»

La Carmen Villarán és de Cornellà de Llobregat, però amb 28 anys se’n va anar a viure a Puigcerdà. Des de llavors, com assegura, ben poques vegades ha pogut assistir a la Festa de l’Estany per qüestions de disponibilitat, però aquest any no s’ho ha perdut.

Per què has optat per venir a la festa?

La raó principal és perquè la meva filla aquest any participa en una de les carrosses de la rua, a la de l’Associació Cultural Ceretana La Tribu. Durant tots els anys porto vivint a Puigcerdà tan sols hi he vingut a aquesta celebració unes tres vegades. Aquest any, però, no m’ho he volgut perdre per veure la meva filla.

Què és el que més t’ha sorprès?

Sens dubte, les dues carrosses que feien balls tradicionals bolivians. M’han agradat les danses que fan i també el vestuari que porten, és molt autèntic. M’han agradat perquè han aportat un toc diferent a la rua de la festa. n