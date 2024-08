Puigcerdà posa bústies per recollir anònimament avisos de violència

Bústies repartides pels diversos equipaments municipals on les persones que se senten víctimes de violència hi puguin deixar un missatge de denúncia perquè les administracions activin els protocols d’ajuda. Aquesta és la finalitat de les quatre Bústies liles que el Consell Comarcal de Cerdanya ha entregat a l’Ajuntament de Puigcerdà en el marc de la campanya «Visibilitzem les violències». L’objectiu de l’acció és «donar veu a la ciutadania, fent desplegament per la comarca de bústies on qualsevol persona que hagi viscut o presenciat una situació de discriminació masclista, de gènere, agressió o situació de desigualtat, pugui compartir-ho de forma anònima», segons han explicat els seus responsables. Amb les quatre bústies per la vila, «el consistori se suma aquest projecte, creat amb la intenció de sensibilitzar a la població i de lluitar contra la normalització de la violència i l’abús amb què moltes persones, especialment dones i membres del col·lectiu LGTBIQ+ han de fer front. Precisament per aquest motiu, és important disposar d’un espai segur i de confiança on totes les veus puguin ser escoltades i protegides», han remarcat des de l’Ajuntament.

Les bústies quedaran instal·lades en edificis públics que reben moltes visites en la vida quotidiana de la vila com ara l’ajuntament de Puigcerdà, la Biblioteca Comtat de Cerdanya, el Poliesportiu de Puigcerdà i a l’estació de tren a la plaça de l’Estació. Igualment, s’ha creat una bústia virtual al portal cerdanya.cat en la qual tothom pot dipositar també el seu avís de manera anònima sense desplaçar-se.

L’acte d’entrega de les bústies ha comptat amb la plana major del Consell, amb la vicepresidenta, Cristina Rotellà, l’equip de govern de Puigcerdà, amb l’alcalde Jordi Gassió al capdavant.