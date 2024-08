Sofia Ruscalleda, veïna d'Eivissa: «És la primera vegada que veig gegants»

L’Arnau Simón és de Barcelona, però bona part de la seva família viu a Puigcerdà, motiu pel qual cada any assisteix a la Festa de l’Estany. Enguany ha convidat a la seva parella, la Sofia Ruscalleda, que és d’Eivissa i, com va assegurar, li va semblar molt singular, alhora que original.

Què significa per a tu aquesta celebració?

(AS) Per mi és un moment per retrobar-me amb la meva família, veure totes les carrosses i sentir l’emoció de veure quines són les seves propostes, que cada any són diferents. A més, molts dels meus amics hi participen.

Com has viscut la teva primera Festa de l’Estany?

(SR) L’any passat ja volia venir perquè me n’havien parlat molt bé i aquest any no m’ho podia perdre. M’ha agradat molt veure totes les carrosses i una de les coses que més m’ha sorprès ha estat veure els gegants de puigcerdà, és la primera vegada que en veig.