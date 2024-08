La Festa de l'Estany és un reclam pels veïns de Puigcerdà, però també pels de fora

La Festa de l'Estany omple els carrers de Puigcerdà, però no només dels veïns del municipi, sinó que esdevé un atractiu per la gent de fora també.

Sofia Ruscalleda i Arnau Simón: «És la primera vegada que veig gegants»

Sofia Ruscalleda i Arnau Simón durant la rua / Xavi Moraleda

L’Arnau Simón és de Barcelona, però bona part de la seva família viu a Puigcerdà, motiu pel qual cada any assisteix a la Festa de l’Estany. Enguany ha convidat a la seva parella, la Sofia Ruscalleda, que és d’Eivissa i, com va assegurar, li va semblar molt singular, alhora que original.

Què significa per a tu aquesta celebració?

(AS) Per mi és un moment per retrobar-me amb la meva família, veure totes les carrosses i sentir l’emoció de veure quines són les seves propostes, que cada any són diferents. A més, molts dels meus amics hi participen.

Com has viscut la teva primera Festa de l’Estany?

(SR) L’any passat ja volia venir perquè me n’havien parlat molt bé i aquest any no m’ho podia perdre. M’ha agradat molt veure totes les carrosses i una de les coses que més m’ha sorprès ha estat veure els gegants de Puigcerdà, és la primera vegada que en veig.

Maria Company: «Hi ha molta gent i molt ambient»

La cardonina Maria Company a la festa de l'Estany / Xavi Moraleda

La cardonina Maria Company estava de vacances amb la seva família al municipi de Bellver de Cerdanya i ahir diumenge van decidir visitar Puigcerdà. Sorpresos, es van topar de forma inesperada amb un dels actes centrals i més representatius de la Festa de l’Estany: la rua de carrosses, la qual va ser del seu grat.

Quina ha estat la teva primera impressió en veure la rua de carrosses?

Mai havia vist res igual. M’ha sobtat molt trobar-me amb aquesta festa que sembla una mena de Carnaval, però a l’estiu. Tot i això, m’agrada molt la celebració i tota la festa en general. No m’imaginava que hi hauria tanta gent i això li dona molt d’ambient.

Què és el que més t’ha impressionat de la festa?

Sobretot, totes les carrosses que hem pogut veure pel centre i alguns dels vestits dels participants. Es nota que estan molt treballats i que hi ha hores de feina al darrere.

Carmen Villarán: «M’ha agradat la mostra de ball bolivià»

La Carmen Villarán un cop finalitzada la rua / Xavi Moraleda

La Carmen Villarán és de Cornellà de Llobregat, però amb 28 anys se’n va anar a viure a Puigcerdà. Des de llavors, com assegura, ben poques vegades ha pogut assistir a la Festa de l’Estany per qüestions de disponibilitat, però aquest any no s’ho ha perdut.

Per què ha optat per venir a la festa?

La raó principal és perquè la meva filla aquest any participa en una de les carrosses de la rua, a la de l’Associació Cultural Ceretana La Tribu. Durant tots els anys porto vivint a Puigcerdà tan sols hi he vingut a aquesta celebració unes tres vegades. Aquest any, però, no m’ho he volgut perdre per veure la meva filla.

Què és el que més l’ha sorprès?

Sens dubte, les dues carrosses que feien balls tradicionals bolivians. M’han agradat les danses que fan i també el vestuari que porten, és molt autèntic. M’han agradat perquè han aportat un toc diferent de la rua de la festa.