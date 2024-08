Llívia, centre de coneixement de salut

El Museu de la Farmàcia de Llívia ha reforçat aquest estiu el seu rol de centre de debat i coneixement amb una nova edició del cicle de Debats sobre la Medicina Actual, aquest any sobre Salut i Alimentació. Amb aquest objectiu, el Museu ha acollit un acte acadèmic que ha comptat amb la participació de professionals mèdics i nutricionistes del territori, els quals han donat les eines bàsiques per assolir una bona salut a partir de l’alimentació i els hàbits.

En el debat hi han pres part la nutricionista de la Fundació Hospital de Puigcerdà, grau superior en Dietètica i diplomada en Nutrició humana i Dietètica PNIE Núria Aragüés, la metgessa de família especialitzada en nutrició i obesitat del Pol Pediàtric d’Osseja, Carmen Díaz i el cuiner tècnic superior en dietètica amb experiència en gastronomia tradicional i local a la Cerdanya i l’Alt Urgell, Jordi Tomàs.

El debat ha partit d’una realitat social actual que, segons ha estudiat l’ONG Save the Children, el sobrepès i l’obesitat infantil han doblat el percentatge a Catalunya en els últims anys. Així, un informe de l’ONG apunta que «el 12,6% dels infants menors d’edat a Catalunya sofria obesitat i el sobrepès afectava el 14,8%. Tot i que per al sobrepès aquests valors s’han mantingut estables des de 2006, el percentatge de nens i nenes amb obesitat s’ha doblat, un problema especialment greu en el cas dels nens. Segons aquestes dades, el 27,4% dels menors de divuit anys tindrien excés de pes a Catalunya abans de l’arribada de la Covid-19. Avui, les dades mostren que el percentatge de nens, nenes i adolescents que tenien excés de pes, ja sigui sobrepès o obesitat, a Catalunya és del 29%.

Del debat es desprenen les claus de l’alimentació saludable i els hàbits nocius que bona part de la societat ha assumit en els últims anys. El primer hàbit que cal desterrar, segons han coincidit Aragüés i Díaz, és menjar amb una pantalla al davant. Segons han coincidit les dues expertes nutricionistes, quan mengem mirant el telèfon, l’ordinador o fins i tot la televisió, el cervell no està connectat amb l’estómac sinó amb el que estem mirant. Això fa que l’ordre de la sacietat no es produeix quan ja hem menjat el que necessitem sinó que acabem devorant racions més grans. Aragüés, que gestiona un servei públic d’assessorament sobre la nutrició des de l’Atenció Primària a la Cerdanya, ha alertat que «no és tan sols l’alimentació; hi ha molts altres factors que interfereixen en la nostra salut com ara l’estrès que vivim al dia a dia, el sedentarisme, el que hem après a casa, el que mengem a l’escola o l’activitat física. Al final tot això condiciona la nostra qualitat de vida i el fet d’emmalaltir o emmalaltir tan joves».

Pel que fa a les quantitats de les racions, Díaz ha alertat que com a norma general «no hem d’obligar els infants a menjar» i «cadascú ha de menjar fins que ja no tingui gana». En aquest sentit, ha remarcat que, però, no s’ha de confondre aquesta premissa amb una permissivitat per la qual tan sols es doni aliments atractius pels infants. Sí que és clau en l’alimentació, més enllà de les racions i de l’hàbit de menjar a taula amb tres plats o al sofà amb un vol, és que l’àpat i el menú general sigui equilibrat pel que fa a les proporcions de proteïna, hidrats, verdures i llegums.

Per la seva banda, el dietista i tècnic en la gestió de menjadors escolars Jordi Tomàs ha apuntat que una bona fórmula per aconseguir una alimentació saludable a casa és organitzar els menús amb antelació. D’aquesta manera es poden comprar abans els llegums i les verdures necessàries per a diversos dies i no es cau en la solució a última hora de menjar el que sigui. Tomàs també ha defensat la compra als mercats setmanals del territori per prioritzar el màxim els aliments de proximitat.

A partir de la intervenció dels assistents, els experts nutricionistes han aclarit dubtes concrets sobre aliments com ara els ous, sobre els quals han defensat la seva ingesta més d’un i de dos al dia; la llet de vaca, de la qual n’han qüestionat la idoneïtat per les dificultats en la digestió; la toxicitat de molts peixos amb els blaus al capdavant;o la compra idònia de conserves en vidre perquè a les llaunes hi ha plàstics que contaminen el menjar. n