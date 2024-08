Puigcerdà es disfressa de festa per acomiadar la temporada estival

Un gran esclat de música, festa i color va omplir Puigcerdàdurant el dia i la nit d’ahir per acomiadar la temporada alta turística i els estiuejants que hi han passat l’agost, amb motiu de la tradicional festa de l’Estany. Els protagonistes de la jornada van ser el munt de carrosses guarnides al detall que van passejar pel centre de la ciutat i, per descomptat, totes les agrupacions que, durant els darrers mesos, s’han encarregat de donar-les vida, ja que les han acompanyat al llarg de les dues rues que es van fer ahir, una al matí i una altra al vespre.

La jornada d’ahir, la clausura de la festa de l’Estany d’enguany, va començar cap a dos quarts de deu amb la trobada d’autoritats i tot seguit es va donar el tret de sortida a la tradicional rua, un dels seus plats forts. Grups d’amics disfressats de sevillanes, fades i follets, hawaianes i agrupacions que lluïen vestits i balls tradicionals bolivians, entre d’altres, van desfilar i dansar des del barri de l’Estació i fins a la plaça de Santa Maria, recorrent diferents carrers i places de la vila.

Tot el recorregut es va omplir de visitants i locals que mentre gaudien de les diferents propostes de cada grup, compartien amb ells l’exaltació i l’esperit festiu. Una de les assistents va ser la Isabel Muñoz, una sabadellenca amb casa a Puigcerdà des de fa més de 30 anys que hi sol anar acompanyada de la seva família i mai es perd aquesta celebració. «Sentim la festa de l’Estany com si fóssim locals, el que més ens agrada és que després molta alegria, que hi participa tothom i cada any és una mica diferent», assegura. A més, va afegir que es nota que «un cop s’acaba no hi corre tanta gent a la vila», ja que molts dels estiuejants marxen.

La història de la Vella de l’Estany El personatge de la Vella de l’Estany de Puigcerdà pertany al folklore popular local i cada any, per les festes que porten el seu mateix nom, emergeix del palau on viu, que es troba al fons del llac, per visitar la vila. La llegenda explica que la vella va fer realitat la unió entre el príncep dels Aires i la princesa de les Aigües, qui havia estat condemnada a viure al fons del llac a causa d’un càstig. Es diu que la vella va ajudar el príncep a rescatar la princesa i, des de llavors, visita la vila de Puigcerdà cada any per retrobar-se amb els seus veïns i celebrar el triomf de l’amor.

Setmanes de dedicació

«Va ser a finals de juliol quan, amb el grup d’amics, vam començar a guarnir la carrossa i a preparar les disfresses i els balls», explicava l’Anna Esteve, una de les participants de la rua que anava disfressada de sevillana amb més d’una vintena d’amigues i amics. La seva carrossa estava inspirada en una caseta de la ‘Feria de Abril’, repleta de roses que combinaven uns vius colors vermell i blanc. «La festa és molt important pels que vivim a Puigcerdà, per a nosaltres comença en el moment en què iniciem els preparatius per confeccionar les carrosses i gaudim de totes les hores de dedicació».

Aquest és el mateix cas que el grup de l’Aroa, la Júlia, l’Èrica i l’Ona, algunes de les integrants d’una altra colla que va optar per disfressar-se de hawaianes. Aquestes noies d’entre 16 i 17 anys van començar a fer els preparatius de la seva carrossa, que emulava una espectacular onada, a principis d’aquest agost. Com van clamar, la d’ahir «és una de les festes més esperades de l’any», motiu pel qual li tenen una estima especial.

Tota aquesta dedicació en la preparació de les carrosses no és en absolut accidental i és que, en acabar la rua, va tenir lloc la proclamació de les millors de l’any 2024, de la mateixa manera que a la nit es va fer l’entrega del premi a la carrossa millor il·luminada. A més, aquest ha estat el primer any que les colles han gaudit d’un espai públic municipal per poder confeccionar-les.

Valor de la interculturalitat

Una de les colles participants en la rua, Tinkus Kay Sur Puigcerdà, va fer desplegar el seu talent i va fer una completa demostració de danses i vestits tradicionals i festives sudamericanes. En Ricardo Flores, d’origen bolivià, és un dels integrants del grup. «El Tinkus és un ball procedent de Potosí, i és una paraula quechua que en català significa trobada», com va apuntar. Aquest energètic ball consisteix a fer moviments similars a cops de puny, patades i salts estridents amb extrema compenetració entre tots els dansaires.

Betsaida Trebeño, una participant d’una altra colla que representava un tradicional ball també bolivià, ‘Los Caporales’. L’agrupació participa en la festa des de fa 14 anys i, com va apuntar, aquest és un clar «signe d’integració, per demostrar el que som i el que tenim i poder ensenyar-ho amb orgull».

La festa continua a la nit

Cap a les vuit del vespre va començar la rua nocturna, en què van desfilar les mateixes agrupacions, però, en aquest cas, amb les carrosses il·luminades. Després va tenir lloc l’espectacle piromusical que va donar per tancada l’acolorida i fervent Festa de l’Estany d’aquest 2024.