L’estat cedeix a l’Ajuntament de Bellver els trams antics de la carretera N-260

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible del govern d’Espanya ha cedit a l’Ajuntament de Bellver la titularitat de dos trams antics de la carretera N-260.

Es tracta de dos segments del traçat antic de l’Eix Pirinenc que amb l’evolució urbanística del municipi han quedat integrats en la trama urbana; un com a vial d’accés al polígon industrial de la solana i a la zona contigua on hi ha un alberg i dos altres establiments de turisme i restauració, l’altre, com el nus d’accés a la carretera de Talltendre. Amb aquesta cessió, l’Ajuntament de Bellver passa a ser-ne el titular i, doncs, pot fer-hi obres i assumir-ne el manteniment perquè s’integrin a la gestió de la resta de vials del seu entorn.

La longitud total del tram cedit és de 390 metres, amb una superfície estimada de 4.403 metres quadrats, la qual comprèn la zona afecta la infraestructura i el domini públic vinculat amb ella, segons l’estudi tècnic del ministeri. Des de l’òrgan estatal han explicat que la cessió es va fer efectiva el mes de juliol, després de la signatura de l’acta per totes les parts, i ara s’ha aprovat i publicat en els butlletins oficials de forma definitiva.

Aquesta cessió «no afecta la continuïtat de la xarxa viària estatal ni la seva funcionalitat, ja que aquest tram ha adquirit la condició de via urbana i manca de funció de servei al trànsit de llarg recorregut», segons el ministeri. Igualment, el canvi de titularitat no comporta transferència de cap capital, ni genera obligacions econòmiques o despesa per a l’Administració General de l’Estat. Així, l’Ajuntament de Bellver assumeix la titularitat dels dos trams, amb tots els seus elements auxiliars i equipaments així com de la seva conservació, defensa i explotació. n