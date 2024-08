Un incendi crema el sostre d'una empresa de l'avinguda del Transpirinenc, a Puigcerdà

El sostre d'una empresa situada a l'avinguda del Transpirinenc, a Puigcerdà, s'ha incendiat aquest migdia. A l'àrea cremada ha estat el sostre d'una de les seves naus, on hi havia plaques solars. L'avís de l'incident s'ha donat a les 12.29 h d'aquest migdia i l'alertant assenyalava que el foc estava afectant la coberta de l'edificació. Cap a les 13 h l'incendi s'ha donat per apagat.

Com han destacat fonts de Bombers de la Generalitat, l'empresa on ha tingut lloc l'incident es dedica a l'obra i a l'interior de la nau afectada hi ha maquinària i camions. El cos s'ha activat amb un total de cinc dotacions.