Puigcerdà aprova el projecte del nou edifici de l’Arxiu per 3,7 milions d’euros

L’Ajuntament de Puigcerdà ha aprovat el projecte arquitectònic per tal que la Generalitat construeixi a la vila la futura seu de l’Arxiu Comarcal, un edifici modern que no tan sols ha de donar un nou impuls a la institució permetent-li recuperar fons que ara te en altres seus sinó que, alhora, ha de dotar a la capital cerdana d’un nou equipament públic per a activitats culturals.

El projecte aprovat inicialment pel consistori amb l’acord de tots els grups polítics té un pressupost de 3,7 milions d’euros, amb la qual cosa suposarà una de les inversions més importants destinades a Puigcerdà per part de la Generalitat en els últims anys. Les obres les assumirà la Generalitat, però entraran en els pressupostos del consistori, per la qual cosa ha estat tramitat per l’equip de govern municipal, amb un pressupost de 3.742.00 euros. Amb aquest tràmit, les dues administracions activen el procés de construcció a fi efecte que les obres, que tenen un termini d’execució inicial d’un any, puguin començar en els pròxims mesos.

El nou edifici de l’Arxiu Comarcal de Cerdanya es construirà en un solar de propietat municipal situat en la confluència de la ronda del Torreó, l’avinguda dels Pirineus i la Baixada de Ca l’Aldran, a la primera anella de circumval·lació de la vila. El projecte preveu un espai de 1.500 metres quadrats amb una capacitat d’emmagatzematge tècnic de 8.000 metres lineals de documentació. Aquesta capacitat d’arxiu suposa que la institució multiplicarà per vuit l’espai actual per als fons documentals. Alhora, l’edifici inclourà espais de consulta i digitalització que garantiran l’accés del fons a la ciutadania i el confort dels usuaris. L’Arxiu Comarcal ocupa ara un espai obsolet de l’antic edifici del convent dels dominics, al centre de la vila.