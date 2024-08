Puigcerdà modifica el conveni amb el Govern per recuperar l’oficina del DARP

L’Ajuntament de Puigcerdà ha modificat el conveni que tenia amb la Generalitat per la cessió de l’edifici de l’antic Centre d’Acollida Turística (CAT) perquè en comptes de ser seu del departament d’Acció Climàtica, l’antic DARP, pugui acollir qualsevol departament del Govern.

Amb aquesta mesura, el consistori vol obrir les portes a què no tan sols s’hi instal·li el departament d’Economia i Empresa, tal com havia pactat amb l’anterior Executiu, sinó que Puigcerdà pugui acollir altres delegacions de la vegueria. La mesura té com a objectiu que en un futur el departament d’Acció Climàtica torni a Puigcerdà si més no alguns dies a la setmana, ja que ara està instal·lat íntegrament a Bellver.

Puigcerdà és l’última capital de comarca que no té cap delegació de la vegueria de l’Alt Pirineu. En el desplegament al territori aprovat per l’anterior Govern de la Generalitat, la capital cerdana va ser designada seu d’Economia i Empresa. Ara l’Ajuntament ha modificat el conveni amb l’objectiu que les noves oficines del CAT esdevinguin una seu flexible del Govern i, així, acostar-lo més a la Cerdanya. L’alcalde, Jordi Gassió, ha explicat que «la voluntat del Govern era apropar les direccions generals a les comarques, sempre que hi tinguessin un espai; ara aquest espai el tindran a Puigcerdà i podran venir qualsevol direcció per tal de proporcionar una atenció al ciutadà més propera». Una vegada aprovat pel consistori, en les pròximes setmanes se signaran i les obres a l’edifici podrien començar l’any que ve.

Sobre aquest projecte, el tinent d’alcalde Francesc Armengol ha mostrat la seva confiança que el nou govern socialista de Salvador Illa mantingui la voluntat de desplegament que el tenia ERC, dels quals en són socis al Parlament. Pel que fa al projecte d’obres, Armengol ha detallat que l’edifici es modificarà per la façana que dona al sud per tal que hi entri sol. A l’interior es dissenyaran sales diàfanes amb despatxos per a direccions, sala de reunions i un espai per a l’atenció al públic.

D’aquesta manera, el consistori s’assegura que el nou edifici de la Generalitat a la Cerdanya pugui adquirir si és necessari caràcter de finestreta amb un servei d’atenció als ciutadans. El tinent d’alcalde ha remarcat que els despatxos i sales de reunions es preveuen sota el concepte d’espais calents perquè hi pugui venir quan vulguin els alts càrrecs de la Generalitat, ja sigui provinents de Barcelona com d’altres capitals de la vegueria. Armengol ha emfatitzat que «el fet que hàgim recuperat la possibilitat que ens vinguin diferents serveis de la Generalitat, farà que també hi puguin treballar persones de la comarca funcionaris de carrera, de manera que estem contribuint a l’arribada de personal qualificat». Armengol ha remarcat que amb els nous espais el Govern no tindrà excuses per tornar el DARP a Puigcerdà.

La previsió de l’Ajuntament és que les obres comencin a principi de l’any que ve amb un projecte d’obres que tindrà un termini d’execució d’uns cinc mesos.