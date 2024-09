Una sentència imposa una multa de 5 milions a un xofer que va tenir un accident a Bolvir superant el límit de velocitat permès

Una sentència condemna un conductor francès a una indemnització de 5 milions d’euros per haver mort un altre conductor que circulava amb el seu vehicle per Bolvir i es va incorporar a la carrera nacional sense advertir el vehicle que hi passava a molt alta velocitat. El conductor condemnat, segons explica aquest diumenge el diari La Vanguardia, circulava a 176 km/h en una zona on la velocitat màxima permesa és de 90 km/h. El conductor de l’altre vehicle, un financer català que hi va perdre la vida i que anava al cotxe acompanyat de la seva dona i una filla, hauria accedit a la carretera nacional després d’aturar-se en un stop. L’accident va tenir lloc el 26 de juliol el 2020. La vista va tenir una primera part al jutjat de Puigcerdà, però la sentència s’ha acabat dictant a l’Audiència de Barcelona, i durant el procés va estar a punt de què la causa quedés arxivada de manera definitiva.

La sentència considera la velocitat de “criminal i salvatge” i no ha tingut en compte el parer dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, que van declarar que l’únic responsable de l’accident era la persona morta per haver accedit a la carretera principal sense haver valorat prou el risc. Per a la magistrada, la víctima era "un conductor modèlic” i es tracta d’una situació en què el conductor que va morir no va poder calcular el temps en què li arribaria el cotxe que circulava per la carretera nacional. Considera que la declaració dels Mossos és un cas de fals testimoni. Les acusacions, que van representar els advocats Javier Leiva i Jordi Bertomeu, van aconseguir una indemnització molt alta a partir de la feina de la víctima, soci d’una empresa de fons d’inversions. La seva dona també va patir lesions greus que va requerir tractament quirúrgic, i posteriorment psicològic i psiquiàtric.

La sentència indica que el vehicle del condemnat tenia problemes en una de les rodes davanteres, la qual cosa alterava la seva conducció perquè el cotxe li marxava cap a la part esquerra i posa sobre la taula la qüestió. Relata, també, com aquests va advertir de la presència de l’altre vehicle quan es trobava a uns 150 metres. La frenada va ser important, la reducció de velocitat, també, però el mal estat de l’inflat de les rodes va fer que el vehicle no seguís el seu traçat esperat i el xoc contra el lateral del Mini que es va incorporar , per part del xofer condemnat, va ser inevitable. La velocitat que es considera que hi havia en el moment de la col·lisió era de 130 km/h.