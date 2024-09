Una investigació dona una data més moderna a la farmàcia Esteva de Llívia

Una investigació de la Universitat de Girona i l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural aporta a la història de la farmàcia Esteve una nova data: el 1749 és l’any de la citació més antiga que es conserva dels Esteve. En aquest any, però probablement també els anteriors, hi havia a Llívia l’apotecari Jaume Esteve Sala, tal com demostra el manuscrit trobat i estudiat.

La descoberta s’ha fet en un document que pertany a les actes matrimonials i testamentals i que explica com Jaume Esteve, provinent d’una família d’apotecaris de Bellver, deixa a les seves filles l’establiment de Llívia i els seus continguts, els quals enumera. Aquest nou document desmenteix les teories establertes els anys vuitanta segons les quals la farmàcia tenia un origen medieval. En aquest sentit, l’estudi també apunta com a error una data d’un document de la família Esteve divulgada com a 1439 quan en realitat es refereix a 1739. L’estudi, que porta per nom L’antiga farmàcia Esteve de Llívia: un conjunt moble de l’època del barroc, ha estat conduït pel tècnic Adrià Vàzquez. El tècnic ha explicat que aquest error en la lectura de la data va crear tota una teoria sobre una possible continuïtat de la titularitat de la farmàcia des del segle XV, sempre en la família Esteve. Vàzquez ha remarcat que ara «el que sí sabem és que la família Esteve es va posar al capdavant d’aquesta farmàcia a principis del segle XVIII, entorn els anys 20; això ho hem sabut entrellaçant diversos documents». En un d’aquests documents, del 1716, Jaume Esteve ja apareix com a apotecari. En un altre que és a l’Arxiu de Cerdanya, es testifica el matrimoni de Jaume Esteve Sala amb Maria Gràcia Maurell, de Puigcerdà, el 1728. Aquest document vincula la farmàcia amb un llibre en el qual Jaume Esteve detallava la seva feina de receptari a la farmàcia. Aquest llibre comprèn els anys de 1725 a 1735.

L’estudi detalla també l’origen bellverenc de la família Esteve. Així, Jaume Esteve Sala era fill de Nicolau Esteve, que ja tenia una botiga a Bellver, i de Jerònima Sala , que era filla d’un apotecari de Bellver, Jaume Sala. Precisament pel testament d’aquest apotecari de Bellver, redactat el 1704, se sap que va traslladar la botiga i apotecari de Bellver a Llívia en una data que no s’ha determinat amb exactitud, entre 1694 i 1704. Ara el document de 1749 nou trobat explica el tracte de concòrdia de transacció entre Maria Sala i Antoni Secases a favor de Gerònima Sala en el qual es transfereix la casa de Llívia i el seu contingut: «la botiga de farmacopea amb tots els pots, capses i utensilis de farmacopea que Jaume Sala posseïa a la dita vila de Llívia».