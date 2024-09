Sílvia Romero Galera, experta del català, nova cap del Govern a l’Alt Urgell i la Cerdanya

L’exdiputada i actual alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, és la nova delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, posició des d’on gestionarà l’acció de la Generalitat a l’Alt Urgell i a la Cerdanya.

Nascuda a Tremp l’any 1968, és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, doctora en Lingüística General per la UB, màster en Immigració, Llengua i Treball Social per la Universitat de Lleida, postgrau en Gestió i Administració Local per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Govern Local per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Des de l’any 1991 i fins al 2021 va exercir de tècnica de Normalització Lingüística del Consorci per a la Normalització Lingüística. Compta amb una trajectòria de més de vint-i-cinc anys com a professora en la Universitat de Lleida, la Universitat de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya.

És alcaldessa de Tremp des de juny de 2023. Va ser Diputada al Parlament de Catalunya en la passada legislatura, consellera comarcal al Consell Comarcal del Pallars Jussà del 2015 al 2019 i consellera de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida (2010- 2021).

El 1994 va guanyar el Premi Antoni Maria Badia i Margarit a la recerca empírica sociolingüística i el Premi Valentí Almirall d’experiències en dinamització lingüística. Ha fet una quarantena de publicacions sobre sociolingüística i temes relacionats amb la llengua catalana.