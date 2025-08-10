Joan Manel Serra: «De vegades els polítics ens pensem que som ves a saber què... i no ho som»
El nou alcalde de Puigcerdà per ERC agafa el càrrec marcant perfil baix. Centrant-se amb la feina del dia a dia que necessita la vila i defugint la confrontació.
Miquel Spa
L’alcaldia ha arribat a mig mandat. Com ho ha gestionat a nivell personal?
Ja feia temps que m’havia mentalitzat que si arribava aquest moment hauria de deixar la meva feina, i això que ha estat molt intensa en l’últim any. Jo vaig estudiar per aparellador i faig de cap d’obres. M’havien contractat per fer un supermercat a la Seu i ara em volien portar a fer-ne un altre a Fuenjirola.
Quina ha estat la primera impressió a l’Ajuntament?
Hem entrat amb la Festa Major i la setmana de la Universitat d’Estiu, la qual cosa no ens ha permès prendre molt el pols de l’Ajuntament. Però be, he vist que el personal i els tècnics ho tenen tot molt per la ma. De vegades els polítics ens pensem que venim per arreglar el món i els que no estem a l’alçada som els mateixos polítics. Ara mirarem d’agafar el ritme i implementar el nostre sistema de treball.
Com s’organitzaran el grup municipal?
La Nerea estarà amb nosaltres ja confirmat i intentarem que s’incorporin més regidors les pròximes setmanes i mesos. Cada regidor tindrà unes carteres assignades i, alhora, tindrà un regidor de suport a mode d’adjunt per tal que les decisions siguin compartides amb algú. Pel que fa a les dedicacions, en principi la Nerea tindrà la mateixa dedicació en hores que tenia, que crec que és el 75% de la jornada laboral, la Núria també estarà igual i la resta treballarem amb indemnitzacions. Jo estaré al 100%, de manera que no tindré cap altra ocupació labora. El que no se encara és com ho fixaré a nivell legal. Ho hem d’acabar de mirar per una qüestió personal.
Com preveu el mandat a la sala de plens, de moment en minoria de sis regidors tot i que en la investidura rebés vuit vots?
La nostra idea és que puguem ser més de set, però han passat moltes coses i hi ha recels entre uns i altres. La nostra idea és que puguem ser forts i no dependre de les votacions, perquè el dia a dia ja és prou intens perquè a sobre haguem de fer negociacions molt extenses. Per això intentarem incorporar més mans i, així, també serem més a treballar.
Quines prioritats es marquen per aquests dos anys?
Nosaltres, ara per ara netejar, endreçar i intentar arreglar la via pública. El manteniment és prioritari per nosaltres, tot i que ara a l’agost serà més difícil. També és una demanda molt gran reforçar la policia local i també serà una prioritat pel nostre equip. Aquestes seran les tres coses més grans. Després, de tots els projectes que tenia a punt l’anterior equip de govern n’anirem agafant les carpetes i tota la feina que es pugui aprofitar, l’aprofitarem. No la rebutjarem pel sol fet que no sigui una idea nostra. De fet, hi havia molts projectes que els compartíem. No tindrem gaire temps de fer coses noves.
Hi ha alguns projectes clau com ara el nou centre cívic del Casino i el de la zona esportiva...
Una vegada sapiguem com estan els números anirem fixant un calendari de treball. També anirem parlant amb els responsables de cada projecte com ara, també, els de les zones blaves i els aparcaments, que ens preocupa molt. Sabem que hi ha feina feta, com amb el nou contracte d’escombraries i el manteniment de parcs i jardins, de manera que ho anirem aprofitant. No hem d’anar endarrere.
Deixa per a més endavant, pel segon any de mandat o pel pròxim, els projectes que marquin el perfil d’ERC?
Evidentment, els projectes de futur els hem de preparar en aquests dos anys per encarar-los els pròxims quatre anys si podem continuar a l’alcaldia. Ara hem d’endreçar el poble, que és el que ens demana la gent. No tindrem gaire més temps. Els projectes programàtics els haurem d’encarar en la pròxima legislatura en cas que sortim reelegits.
I pel que fa a un dels clau de la vila, el la Pedragosa, amb els pisos de protecció, miraran de desencallar-lo en aquest mandat?
Sense dubte. Evidentment. Passa com el tema de la brossa, ja està engegat i porta una inèrcia. Nosaltres farem les nostres gestions per desencallar-lo el més ràpid possible. El tema de la Pedragosa és important. Ara que tenim marcades reunions amb els serveis tècnics mirarem de tirar endavant el projecte intentant de desvincular la construcció dels pisos de protecció oficial del supermercat i la benzinera. Mirarem que si hi ha al·legacions, on afecti la construcció dels pisos. No se si es podran començar a construir ara però a nivell de documentació i permisos continuarà el seu procés. A més de la Pedragosa, també hi ha altres sectors com el de Rigolisa, que també està encallat i el volem desbloquejar.
També està pendent la construcció de l’escola Llums del Nord...
Si, està a l’espera. Ara demogràficament no hi ha la mateixa demanda que hi havia. S’ha de tornar a engegar el projecte amb la dimensió actual. Serà difícil que surti ara, però s’haurà de desencallar. Aquesta és una oportunitat que va perdre Puigcerdà, perquè en el seu dia ja hi havia destinada una partida pressupostària i fins i tot es va presentar una maqueta de l’escola. Però ara la realitat demogràfica és una altra i s’haurà de projectar l’escola a partir de les noves necessitats.
ERC te una oportunitat per mantenir-se a l’Ajuntament uns bons anys tal com han quedat Futur i Junts?
Be, el nostre anàlisi és ara no mirar els altres partits sinó centrar-nos en la feina del carrer. Sí que és veritat que Francesc Armengol és alhora el millor i el pitjor per a Futur per les lloses que te al damunt. I a Junts certament hi ha una divisió molt gran. S’ha de veure si intentaran tornar a portar l’Albert Piñeira o si ara amb la relació amb el PSC que ha fet que li donessin el càrrec a Perpinyà portaran a Puigcerdà una marca blanca. Queden molts escenaris oberts i el fet de ser coherents davant els veïns ens ha posat molta gent al nostre costat. Molta gent ens atura al carrer i ens diu que estan contents que hi siguem nosaltres i que ja era hora. Valoren la nostra honestedat. Al final el que intentem nosaltres és no prendre decisions precipitades i ser coherents. Aquesta quietud i tranquil·litat ens ha donat una fermesa que dia a dia ha demostrat que teníem raó. Si podem continuar així i la divisió dels altres ens beneficia, fantàstic, però nosaltres seguirem amb la nostra manera de fer.
Pel carrer el felicita gent que sap del cert que no son votants seus?
Totalment. Evidentment sabem que això que vivim ara és un moment eufòric que te poc recorregut. L’alegria que ens mostra la gent te els dies que tindrà, però a banda de la nostra gent, ens trobem molts veïns que no son dels nostres que ens diuen que feia falta aquest canvi i ens desitgen molta sort i encerts. Molta gent a Puigcerdà no compartia el que estava passant a l’alcaldia. El que era vital era fer un canvi perquè la inèrcia que portàvem no es podia mantenir. Ja veurem com anirà, però el canvi era necessari.
Què li agradaria dir als veïns de Puigcerdà en aquest moment de relleu a l’Ajuntament?
El que deia al principi, que com a polítics de vegades ens pensem que arribem aquí per arreglar-ho tot i el que necessiten els tècnics, el personal que depèn de l’Ajuntament i les associacions és algú que els acompanyi més que no pas algú que els ordeni. Al final, tot el teixit associatiu i els tècnics municipals saben el que han de fer. La nostra tasca és prendre decisions de cap a on s’ha d’anar. Ho hem vist durant la Festa Major amb algunes decisions que hem hagut prendre amb aspectes que no estaven tancades. Al final la gent te ganes de col·laborar i així ens ho han dit i demostrat, en canvi, moltes vegades els que no estem a l’alçada som els polítics, que ens pensem que som ves a saber què quan, en realitat, el poble funciona per la gent que el fa. n
