La Cerdanya acollirà una cimera mèdica internacional sobre natura i salut
Institucions, hospitals, administracions i professionals d’Europa i els Estats Units debatran a l’octubre el vincle entre l’estat de forma i l’entorn
Miquel Spa
La Cerdanya ha donat una passa més en la seva estratègica, pública i privada, de vincular la seva oferta turística a la salut i la natura. Tant és així que Puigcerdà acollirà el divendres 3 d’octubre de 2025 la 1a Jornada Internacional “Natura i Salut: Recerca, Mirades Creuades i Horitzons de Col·laboració”, que se celebrarà al Museu Cerdà. La trobada reunirà professionals i investigadors de Catalunya, França, Suècia i els Estats Units per compartir coneixements i experiències sobre els vincles entre medi natural, salut i benestar.
L’organització comptarà amb el suport de l’AECT Hospital de Cerdanya i estarà liderada pel cap del Servei del DART, Antoni Far i Ferrer, amb la col·laboració de l’Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) i el Consell Local en Salut Mental “Montagnes Catalanes”. Hi participaran, entre d’altres, la professora ICREA i directora de recerca Isabelle Anguelovski, les investigadores Margarita Triguero Mas (UOC/ISGlobal/ICTA-UAB) i Helen Cole, i la coordinadora Fanny Rouquette.
El programa s’adreçarà a professionals de la salut, urbanistes, gestors d’espais naturals, responsables polítics, entitats i públic interessat. Les sessions inclouran ponències sobre l’impacte de la natura en la salut física i mental, pràctiques terapèutiques com banys de bosc o jardineria terapèutica, experiències de prescripció de natura i estratègies per integrar la salut en la planificació urbana i ambiental. També es presentaran polítiques públiques i projectes locals que connectaran salut i medi ambient, així com espais de debat que promouran col·laboracions transfrontereres. Entre les intervencions programades hi haurà les d’Isabelle Anguelovski, Margarita Triguero Mas, Helen Cole, Alix Cosquer i Ferran Campillo, així com la presentació de projectes europeus com Horizon GreenME i RECETAS. S’hi donaran a conèixer iniciatives que impulsaran hospitals, centres d’atenció primària, entitats ambientals i administracions locals de Catalunya i l’Occitània francesa.
La inscripció serà gratuïta i es podrà formalitzar en línia fins al 15 de setembre. L’objectiu serà generar un espai de treball conjunt entre disciplines i territoris per analitzar i impulsar la relació entre salut i natura.
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
- La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
- Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
- El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià