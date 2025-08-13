La Cerdanya acollirà una cimera mèdica internacional sobre natura i salut

Institucions, hospitals, administracions i professionals d’Europa i els Estats Units debatran a l’octubre el vincle entre l’estat de forma i l’entorn

Una activitat de bany de bosc organitzada per Cerdanya Senderisme de Salut

Una activitat de bany de bosc organitzada per Cerdanya Senderisme de Salut / CSS

Miquel Spa

Puigcerdà

La Cerdanya ha donat una passa més en la seva estratègica, pública i privada, de vincular la seva oferta turística a la salut i la natura. Tant és així que Puigcerdà acollirà el divendres 3 d’octubre de 2025 la 1a Jornada InternacionalNatura i Salut: Recerca, Mirades Creuades i Horitzons de Col·laboració”, que se celebrarà al Museu Cerdà. La trobada reunirà professionals i investigadors de Catalunya, França, Suècia i els Estats Units per compartir coneixements i experiències sobre els vincles entre medi natural, salut i benestar.

L’organització comptarà amb el suport de l’AECT Hospital de Cerdanya i estarà liderada pel cap del Servei del DART, Antoni Far i Ferrer, amb la col·laboració de l’Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) i el Consell Local en Salut Mental “Montagnes Catalanes”. Hi participaran, entre d’altres, la professora ICREA i directora de recerca Isabelle Anguelovski, les investigadores Margarita Triguero Mas (UOC/ISGlobal/ICTA-UAB) i Helen Cole, i la coordinadora Fanny Rouquette.

El programa s’adreçarà a professionals de la salut, urbanistes, gestors d’espais naturals, responsables polítics, entitats i públic interessat. Les sessions inclouran ponències sobre l’impacte de la natura en la salut física i mental, pràctiques terapèutiques com banys de bosc o jardineria terapèutica, experiències de prescripció de natura i estratègies per integrar la salut en la planificació urbana i ambiental. També es presentaran polítiques públiques i projectes locals que connectaran salut i medi ambient, així com espais de debat que promouran col·laboracions transfrontereres. Entre les intervencions programades hi haurà les d’Isabelle Anguelovski, Margarita Triguero Mas, Helen Cole, Alix Cosquer i Ferran Campillo, així com la presentació de projectes europeus com Horizon GreenME i RECETAS. S’hi donaran a conèixer iniciatives que impulsaran hospitals, centres d’atenció primària, entitats ambientals i administracions locals de Catalunya i l’Occitània francesa.

La inscripció serà gratuïta i es podrà formalitzar en línia fins al 15 de setembre. L’objectiu serà generar un espai de treball conjunt entre disciplines i territoris per analitzar i impulsar la relació entre salut i natura.

TEMES

  1. La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
  2. L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
  3. La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
  4. Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
  5. Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
  6. Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
  7. Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
  8. El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià

Fa servir la ITV d'un familiar per ocultar que la seva estava caducada i acaba detingut en un control a Manresa

Fa servir la ITV d'un familiar per ocultar que la seva estava caducada i acaba detingut en un control a Manresa

L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat

L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat

Acomiadat de l'hotel on treballava per queixar-se a les xarxes socials amb l'uniforme posat

Acomiadat de l'hotel on treballava per queixar-se a les xarxes socials amb l'uniforme posat

L’últim bulo de les xarxes que s’ha fet viral: "La síndria deshidrata"

L’últim bulo de les xarxes que s’ha fet viral: "La síndria deshidrata"

Càncer d’anus: el tumor que pot confondre’s amb hemorroides i que afecta persones majors de 50 anys

Càncer d’anus: el tumor que pot confondre’s amb hemorroides i que afecta persones majors de 50 anys

Ramaders protesten a la Seu d'Urgell contra la gestió dels danys de la fauna, amb sis tractors i una desena de vehicles

Ramaders protesten a la Seu d'Urgell contra la gestió dels danys de la fauna, amb sis tractors i una desena de vehicles

Vox avança l'Església per la dreta a Catalunya

Vox avança l'Església per la dreta a Catalunya

Tractors arribant a la Seu d'Urgell en el marc d'una marxa lenta organitzada pel sindicat Unió de Pagesos

Tractors arribant a la Seu d'Urgell en el marc d'una marxa lenta organitzada pel sindicat Unió de Pagesos
Tracking Pixel Contents