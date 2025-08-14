Un agent fora de servei enxampa un traficant a punt de fer una entrega a Llívia
Els agents van localitzar una caleta amagada al vehicle amb droga i diners en efectiu
Redacció / ACN
Un agent dels Mossos d’Esquadra que es trobava fora de servei va detectar divendres, arribant a Puigcerdà, un vehicle conduït per un home amb antecedents per delictes relacionats amb drogues. El policia va alertar les patrulles en servei, que van iniciar un seguiment discret fins a Llívia. Finalment, els efectius van veure que el cotxe s'aturava en un aparcament públic sense asfaltar al costat del carrer Troc de Llívia i es van desplegar envoltant l'espai. En una estona van veure un altre vehicle conduït per un home identificat per vendre drogues.
Els agents van veure clarament com el conductor del primer vehicle entregava un petit paquet al segon conductor i aquest li donava uns bitllets. En aquell moment els agents es van apropar i identificar com a mossos. En veure's sorpresos van intentar fugir corrent i llençant el paquet però, tot i al resistència, van poder ser finalment detinguts. Degut a la resistència violenta un dels agents va patir ferides que li van causar la baixa.
El paquet intervingut contenia 104 grams de cocaïna en roca i van intervenir 1.710 euros. L’endemà dissabte, els investigadors, amb la col·laboració de la unitat canina, van escorcollar a fons els vehicles i, gràcies a la seva experiència, van localitzar una caleta en el vehicle on es transportava la droga.
Manipulant els comandaments del vehicle s'alliberava l'aparell de música i per darrera s’accedia a un espai on es guardava un altre paquet que contenia 80.77 grams de cocaïna en roca, 1.420 euros i una lliberta amb apunts de transaccions. També van trobar dos espais més creats a l'interior del vehicle que haurien contingut substàncies, tal i com ho van marcar els gossos, però que en aquest cas es trobaven buits.
En total s'han intervingut prop de 185 grams de cocaïna amb un valor aproximat, abans de de ser manipulada per la venda final, d'uns 5.400 euros. Els detinguts van passar dilluns a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà.
