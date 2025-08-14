ENTREVISTA | Manel Figuera Expert en la Cerdanya i en el seu dialecte
«A la Cerdanya jo vaig ser un currutaco»
Autor de guies d’excursionisme i concursant d’èxit a TV3, estudia la parla dels cerdans
Va néixer a Barcelona, però després de quaranta anys profundament implicat en la vida cerdana i coneixent el territori com ningú, diu que els autòctons ja no li ho recorden. Manel Figuera Abadal (1957) es va plantar a Bellver el 1982 per fer de mestre i el 1992 va començar a treballar al Consorci per a la Normalització Lingüística. Ha publicat una quarantena de llibres, principalment guies d’excursionisme, però també sobre llegendes i sobre bandolerisme. La seva dèria personal és documentar el català dels cerdans, que ha analitzat al llibre «El parlar de la Cerdanya». Va ser regidor del govern de Bellver entre 1999 i 2007 i té un passat il·lustre com a guanyador de concursos de TV3.
Vostè ha escrit una quarantena de guies per fer excursions. En té alguna per fer excursions a llocs on no hi hagi ningú?
Sí, precisament ara ho estic enfocant més cap aquí. Als anys noranta poca gent anava d’excursió i s’havia de fer divulgació, però ara això ja està fet. El que tinc a punt és una guia de 101 cims entre els quals n’hi ha que ni consten a la relació oficial de la federació.
Instagram va d’això: de descobrir racons suposadament secrets. Està fent mal?
És veritat que, sobretot des de la pandèmia, estem veient fins i tot cues als camins, i hi ha espais sensibles on no convé que hi arribi molta gent. Però, afortunadament, la majoria va sempre als mateixos llocs i hi ha molts paratges on els visitants que només volen fer-se una selfi els costarà molt d’arribar. Les dificultats d’accés són un fre.
Què diferencia un excursionista d’un pixapins?
El pixapí és una persona que ve a la Cerdanya a buscar pau esperant que no el molestin les vaques, que no toquin les campanes i que el pagès no faci nosa amb el tractor. Persegueixen una idea imaginària, com seria buscar un barri a Barcelona per on no passin ambulàncies. L’excursionista és algú que sap on va i que fa país, el divulga i l’aprecia. Pot degenerar en coses com les curses de muntanya, que converteixen el paisatge en un terreny de joc que no és respectat. Hem d’aconseguir que el respectin, i estic esperançat que s’aconseguirà.
Hi ha qui sosté que ja s’ha arribat a una massificació insostenible. Hi està d’acord?
És veritat que ara a l’agost, per Setmana Santa i Nadal, es quintuplica la població, però durant la resta de l’any som els que som i estem relativament bé. Altra cosa és que l’economia de la comarca derivi cap a la construcció de segones residències per a gent benestant de l’àrea metropolitana, i que després vinguin d’altres llocs d’Europa com ha passat a Mallorca o a Canàries. Si passa això, la comarca es desnaturalitzarà i esdevindrà un parc temàtic que ja no serà la Cerdanya. Cal que hi hagi altres activitats, per exemple, en el sector alimentari. La neu s’acabarà, i hem de tenir alternatives.
Amb el retrocés del català, la parla cerdana que vostè estudia encara ho té pitjor.
El primer que caldria és que els filòlegs catalans reconeguin el cerdà com a dialecte, un parlar de transició ric en occitanismes i amb moltes formes pròpies. Això els costa. He recopilat 4.000 termes propis de la Cerdanya dels quals uns 200 són exclusius d’aquí, molts d’origen desconegut. Evidentment, molt d’aquest patrimoni desapareixerà perquè pertany a un món que ja no existeix, però una part es podria conservar si entenguéssim que tenir una llengua estàndard no vol tenir tenir una llengua uniformitzada.
Els seus mots preferits?
Per exemple, tenir un bregafaient vol dir tenir un maldecap. Abans ho senties per tot arreu i ara està desapareixent. Un potó és un petó; un currutaco és un noi foraster que festeja amb una noia d’aquí, com vaig ser jo; un pixa-rabent és algú que sempre va de pressa; un saltapeixeres és algú que s’embolica en negocis amb diners d’altres; una esparra és una tanca de fusta treballada a mà; i un tartallotja és una persona insistent, tossuda, en sentit positiu i negatiu.
Un dialecte reflexa una personalitat. Què diuen dels cerdans aquestes expressions?
El cerdà és una persona de muntanya, observadora més que tancada. Les veu venir. És prudent. Això fa que el seu món sembli tancat, però en realitat està observant com ets, i segons el que vegi, actuarà.
Vostè va tenir un gran èxit com a concursant a TV3. D’on li va venir l’afició?
Volíem diners per fer reformes a casa ,vaig pensar que a Vostè Jutja em podia anar bé, i ho vaig provar. Vaig passar nervis, però hi vaig guanyar 610.000 pessetes. A Tres Pics i Repicó, dos milions, i de La Caixa Sàvia en vaig sortir amb una volta al món en quatre etapes. Un viatge impressionant! El Joc del Segle no el vaig guanyar, però tot i així en vaig treure 1.200.000 pessetes. I amb aquest ja vaig parar.
Amb aquesta experiència i el seu coneixement del món natural podria anar a «Supervivientes»...
Ui, no m’atreuen aquests concursos que es fan ara. I ja no tinc l’edat. Potser si ho vaig fer durant uns anys va ser per fer-li veure al meu pare que el seu fill valia la pena tot i que no vaig estudiar arquitectura com ell volia. M’ho va criticar molt i em va dir que seria un pobre desgraciat. Anys després, al veure que fer magisteri m’havia anat bé, ja estava orgullós, i l’impacte del meu pas per la tele ho va arrodonir. Però no ho va expressar mai del tot. Aquella generació era així.
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Aston Martin fa proves amb un cotxe d'un milió d'euros pel Bages
- Els deutes per drogues d'interns de presons com Lledoners o Brians 2 obliguen les seves famílies a delinquir
- L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida