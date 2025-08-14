Un accident deixa quatre ferits a la C-162, a Fontanals de Cerdanya

Dos cotxes han col·lidit al voltant de les dotze del migdia

Senyalització d'un accident de trànsit

Senyalització d'un accident de trànsit / Mossos d'Esquadra

Un accident entre dos vehicles ha deixat quatre persones ferides i ha obligat a tallar aquest migdia la C-162, a Fontanals de Cerdanya. Els quatre afectats han estat traslladats amb pronòstic menys greu a l'Hospital de Cerdanya.

Segons fonts de Trànsit, el sinistre ha obligat a tallar la via en tots dos sentits de la marxa al voltant de les 12 hores. Al migdia, es feien desviaments en el tram afectat -al punt quilomètric 9- on hi havia retencions d'un quilòmetre i mig. Finalment, la via ha quedat reoberta a dos quarts de tres de la tarda.

