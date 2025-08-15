Fundació Tallers, la brigada solidària del cor verd de Puigcerdà

Un equip format per pesones amb discapacitat intel·lectual vetlla constantment pel mateniment del Parc Shierbeck que aquests dies milers de turistes forografien

L'equip de la Fundació Tallers de Cerdanya a l'estany / ARXIU PARTICULAR

Miquel Spa

Puigcerdà

Aquests dies, milers de turistes es fan fotografies a l’Estany de Puigcerdà i als espais naturals que l’envolten. Els visitants busquen enquadraments amb la làmina d'aigua i els racons verds del parc aliens que l'entorn ha estat preparat des de primera hora del matí per una brigada solidària, l'equip de la Fundació Tallers de Cerdanya. Les zones verdes del Parc Schierbeck i de l’entorn immediat es mantenen tot l’any gràcies a les tasques de poda, neteja, control de vegetació i cura de les àrees enjardinades que realitza el grup de treball format per persones amb discapacitat que, d'aquesta manera, assoleixen la plena integració laboral i social.

La Fundació Tallers de la Cerdanya es va fundar l’any 2000 com a entitat sense ànim de lucre orientada a les persones amb discapacitat intel·lectual i risc d’exclusió de la comarca. Gestiona un Centre Especial de Treball que ofereix ocupació i formació adaptada, especialment en serveis com la jardineria, la neteja i altres feines per a institucions i entitats locals. Les actuals instal·lacions de la fundació es van inaugurar el 2013 després d’una remodelació, amb edificis adaptats, zones enjardinades, sales d’intervenció, una sala multisensorial i un magatzem amb maquinària per a les tasques de jardineria.

La brigada de la Fundació acondicionant el Parc Shierbeck / ARXIU PARTICULAR

La fundació també participa en projectes mediambientals arreu de la comarca, amb actuacions en espais naturals i zones protegides. Actualment, disposa d’un equip format per persones amb discapacitat intel·lectual i altres necessitats, així com professionals de suport, amb l’objectiu d’afavorir la integració sociolaboral.

L’Ajuntament de Puigcerdà col·labora amb la fundació en la coordinació del manteniment de l’Estany i el Parc Schierbeck i altres entorns de la vila i el municipi, i ha expressat el seu agraïment pel treball que permet conservar aquests espais en condicions adequades per a la ciutadania i el turisme: " volem expressar un agraïment sincer a tot l’equip de la Fundació Tallers de Cerdanya per la seva dedicació i compromís. Gràcies per ajudar-nos a fer de Puigcerdà un lloc més verd, cuidat i sostenible"

