I l'espectacle va arribar del cel: milers de cigonyes travessen la Cerdanya
Els ornitòlegs de World Nature observen un pas incrementat d'aus que han optat per la conca del Segre abans que la costa per tornar a l'Àfrica
Miquel Spa
Enmig del pont del 15 d’agost i amb la Cerdanya plena de visitants, l’activitat més espectacular i inesperada s’ha produït al cel. Durant els dos darrers dies s’han observat a tota la vall estols de cigonyes en plena ruta migratòria cap al sud, amb concentracions d’un miler d’exemplars en només dos dies. El vol baix de les aus ha estat motiu de sorpresa entre veïns i turistes, amb exemplars aturant-se en teulats i antenes al centre de les poblacions i en gran nombre també en els prats de la vall.
Segons els tècnics de la Fundació World Nature, aquest miler d'exemplars observats en estols dobla el volum que és habitual en aquesta època de l’any a la comarca. Les condicions meteorològiques, amb vents favorables i cels clars, han facilitat el pas d’aquests grans grups.
Les cigonyes, que travessen els Pirineus en direcció a l’Àfrica subsahariana, utilitzen les corrents tèrmiques per planejar i reduir l’esforç en el seu viatge. La vall del Segre juga un paper clau en aquesta migració, ja que actua com a corredor natural que connecta les planes del sud de França amb les terres de ponent i l’Ebre, oferint un itinerari segur i amb zones d’alimentació i descans. Aquesta geografia afavoreix que moltes aus utilitzin la Cerdanya com a punt de pas i concentració abans de continuar el trajecte.
A peu de prat observant el fenòmen , l’ornitòleg de World Nature, Toni Carulla, ha considerat que “aquest any les cigonyes han triat majoritàriament el pas de la vall del Segre i el Coll de la Perxa abans que el de la costa per continuar el seu viatge cap a l’Àfrica. És un comportament que ens indica que aquestes rutes interiors ofereixen millors condicions per travessar els Pirineus i localitzar zones de descans i alimentació”.
L’espectacle dels estols creuant la vall i reposant en prats ha estat el centre d’atenció de terrasses de bars i de famílies que feien excursions per la comarca, aturant-se a observar i fotografiar les aus.
Topades amb la xarxa elèctrica
El pas massiu d'aus també ha derivat en topades amb la xarxa elèctrica. Així, s’han detectat incidents durant la migració: una desena de cigonyes han mort després de topar amb el cablejat i les torres. Els tècnics ornitòlegs han alertat de la importància de senyalitzar i adaptar aquestes infraestructures per minimitzar els accidents amb aus migratòries. La presència d’aquests grans grups és un indicador de la importància dels corredors biològics pirinencs i de la necessitat de preservar els hàbitats naturals associats, ja que garanteixen que espècies com la cigonya puguin completar amb èxit el seu viatge anual, tal com han apuntat des de World Nature.
