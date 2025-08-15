Llívia: la frontera dins la frontera
L'Ajuntament posa la primera fita del nou museu que a partir de novembre analitzarà les divisions del territori a partir de testimonis, el paisatge i la memòria històrica
Miquel Spa
La Torre Bernat de So de Llívia ha rebut la peça central que marcarà l’inici del nou projecte cultural, patrimonial i expositiu del Museu de Llívia: l’Espai Fita Zero: frontera, enclavament i memòria. Aquest nou espai museogràfic se centra en el fet que Llívia és un enclavament de l’estat espanyol dins del territori francès.
La fita, que s’ha instal·lat a la planta baixa de la torre, simbolitza l’inici del compte enrere per a l’obertura al públic d’aquesta nova exposició permanent, prevista entre els mesos de novembre i desembre d’aquest any, segons ha indicat el director del museu, Gerard Cunill. La col·locació de la pedra forma part d’un projecte que fa mesos que està en marxa. La peça instal·lada és la fita número 8, una peça de granit sorrós recuperada el novembre de 2023 d’una finca fronterera amb Santa Llocaia, a l’Alta Cerdanya, concretament a la Serra de Concellabre. Abans de la seva restauració, la pedra es trobava bolcada i en estat de deteriorament a peu d’un camp. La fita ha estat cedida pel Ministeri d’Assumptes Exteriors d’Espanya i ara s’integra al museu com a testimoni del patrimoni fronterer i de la memòria històrica del territori.
La nova exposició, que porta per nom Fita Zero: frontera, enclavament i memòria, tindrà un caràcter innovador i interactiu. Així, el museu apostarà per l’ús intensiu de mitjans audiovisuals i interactius per explicar la història del territori i la vida a la frontera. Els visitants podran veure objectes, documents, testimonis orals i cartografia digitalitzada, i s’ha cuidat especialment que l’espai sigui accessible a persones amb discapacitats auditives o visuals.
El Museu de Llívia treballa en els recursos audiovisuals que acompanyaran la mostra: s’estan preparant guions, recopilant imatges i enregistrant vídeos. La segona fase d’enregistrament de testimonis, prevista per finals d’agost o primers de setembre, permetrà recollir vivències de persones que han tingut experiències relacionades amb la frontera i el seu entorn.
L’exposició estarà organitzada en tres grans blocs: testimonis de la frontera; les fites i el paisatge; un espai participatiu; i un espai de memòria vinculat als projectes de Memòria Democràtica de Catalunya. L’objectiu és combinar l’aprenentatge històric amb la participació i la reflexió sobre la identitat del territori, oferint al visitant una experiència immersiva i educativa. La instal·lació de la fita a la Torre Bernat de So és, segons Cunill, un moment clau que simbolitza la materialització de mesos de treball i preparació, i que situa Llívia com a punt de referència cultural i patrimonial a la comarca. Amb aquest projecte, el Museu de Llívia preserva el llegat històric i crea un espai de memòria viva que connecta passat, present i futur.
La singularitat de Llívia té l’origen en els tractats del segle XVII, quan, després de la Guerra dels Trenta Anys. El tractat dels Pirineus (1659) va definir les fronteres entre ambdós estats i Llívia va quedar fora de la cessió a França perquè havia estat considerada vila i no poble. n
