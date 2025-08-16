El pont d’agost posa la Cerdanya al seu punt màxim de rendiment turístic
La gran afluència de segons residents situa la comarca en el seu nou registre de població arran del boom immobiliari amb 125.000 persones tensionant serveis i mobilitat
Miquel Spa
Restaurants plens, vespres llargs de sobretaules, centres urbans a vessar de gent fins a la matinada, aparcaments dels espais naturals amb prats adaptats com a nous aparcaments, cues per entrar a Puigcerdà, supermercats amb els lineals buits i les empreses de serveis buscant treballadors d’emergència per superar la punta de treball. La Cerdanya viu aquest pont de la Mare de Déu d’Agost una de les seves grans puntes poblacionals amb una xifra que l’última actualització dels cossos de seguretat han situat per sobre de les 125.000 persones. La Cerdanya és a ple rendiment tensionant uns serveis públics i privats concebuts pels 19.000 residents habituals.
La Cerdanya afronta des de divendres el seu gran pic turístic. L’afluència de visitants i segons residents només es pot comparar amb el pont de Setmana Santa. En aquests tres dies, la comarca multiplica per 6,5 les xifres habituals en tots els sectors, posant a prova el seu model social i econòmic.
La població total passa de 19.000 habitants habituals a superar les 125.000 persones, i Puigcerdà deixa de ser una petita capital comarcal de 9.000 veïns per convertir-se en una ciutat de prop de 60.000 ànimes. Les noves xifres han estat actualitzades aquest any per la junta de seguretat local. Així, els cossos policials que operen a la Cerdanya, amb els Mossos d’Esquadra al capdavant, han revisat a l’alça les dades de població en períodes de màxima afluència i situen ara el sostre en 125.000 persones. La nova xifra representa un salt de 25.000 habitants respecte a les estimacions que s’havien utilitzat fins ara i deixa enrere el topall dels 100.000 o, en anys excepcionals, els 120.000 que s’havien pres com a referència durant l’última dècada.
Aquest increment confirma que, en jornades com les de Setmana Santa, el Pont de la Puríssima o aquest pont de la Mare de Déu d’Agost, la comarca multiplica la seva població per 6,5. Dels 19.000 habitants censats, es passa a un volum humà que transforma completament el ritme social, econòmic i logístic del territori.
El recompte facilitat pels Mossos d’Esquadra detalla l’origen d’aquestes 125.000 persones: als 19.000 residents fixos s’hi afegeixen uns 60.000 provinents de les 20.000 segones residències, 1.512 places hoteleres repartides en 42 establiments —entre hotels, hostals i pensions—, 4.500 places dels set càmpings actius, 5.400 més dels 980 habitatges d’ús turístic registrats, 500 places de cases de turisme rural i, finalment, un nombre indeterminat de visitants d’un sol dia que arriben per fer activitats o de pas cap a altres destinacions.
La nova actualització suposa un repte addicional per als serveis públics, la mobilitat i la gestió municipal en aquestes dates, i consolida la Cerdanya com un dels pols d’atracció turística més potents de l’interior de Catalunya.
Amb aquesta concentració de gent, les imatges de cues als accessos, aparcaments plens i establiments saturats es repeteixen. Reservar una taula als restaurants més populars sense dies d’antelació és missió impossible. Bars, restaurants, forns, botigues i supermercats reforcen plantilles, passant de 2.000 a uns 5.000 treballadors, segons dades de les patronals. Això fa que, com en el cas de la Júlia, una jove bellverenca de divuit anys, qualsevol demandant de treball que tingui allotjament garantit a la comarca obtingui feina tan sols de presentar-se al restaurant o comerç de torn.
En el sector serveis, es passa de 1.400 empleats a més de 3.000, repartits entre les 187 empreses turístiques, 97 del sector alimentari, 20 immobiliàries i sis de logística. Les empreses doblen torns i allarguen horaris per reposar producte i tenir-ho tot a punt per a l’endemà.
A l’administració local, la punta turística també suposa una prova de foc. Les plantilles s’han d’activar al complet en jornades que comencen ben d’hora i acaben de nit desmuntant l’organització de l’allau d’actes culturals i activitats que omplen l’agenda de la Cerdanya durant tot l’agost. En aquest escenari, l’Ajuntament de Puigcerdà, per exemple, desplega un operatiu especial de vigilància i manteniment de la via pública actiu les 24 hores, amb la participació dels regidors, la Policia Local, la Brigada Municipal amb tretze treballadors, el grup de Protecció Civil amb voluntaris addicionals, els Mossos d’Esquadra i el parc de bombers voluntaris de Puigcerdà. Com també a la vila, la resta de municipis habiliten nous espais d’aparcament a les entrades dels pobles per descongestionar els carrers i facilitar el passeig pels nuclis antics.
