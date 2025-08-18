El nou grau d’Infermeria del Pirineu nodrirà de personal Puigcerdà i la Seu
La formació s’estrena aquest setembre en classes teòriques a Tremp i pràctiques als centres hospitalaris com els de la Cerdanya il’Alt Urgell, mancats de professionals
Miquel Spa
El curs 2025-2026 marcarà d’aquí a unes setmanes l’inici del Grau en Infermeria al Pirineu, promogut per la Universitat de Lleida (UdL). El nou ensenyament universitari tindrà com a seu acadèmica la ciutat de Tremp i oferirà 20 places a la primera promoció. La formació combinarà classes teòriques i pràctiques clíniques que es desenvoluparan en diversos centres sanitaris de l’Alt Pirineu i Aran. Entre aquests s’hi inclouen la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell i la Fundació Hospital de Puigcerdà, que s’incorpora de manera formal a la xarxa docent del grau.
L’experiència de la Fundació Hospital de Puigcerdà que ofereix l’atenció primària i sociosanitària i l’Hospital de Cerdanya amb la UdL no és nova. Fa dos anys ja va acollir els primers estudiants en pràctiques a través d’un conveni amb la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia. Aquella col·laboració va permetre que alumnes de la universitat lleidatana desenvolupessin estades formatives a la Cerdanya, i ara el centre es consolida com a punt estable de formació pràctica dins del nou grau.
La Cerdanya afronta una manca estructural de personal mèdic que ha obligat la Fundació Hospital de Puigcerdà a activar una borsa permanent per incorporar professionals, promocionar la comarca com a entorn laboral i reforçar especialitats com traumatologia i medicina de muntanya per facilitar la captació. Davant la insuficiència de metges, el centre també ha recorregut a la contractació directa de facultatius procedents de l’estranger, amb contractes tancats abans de l’arribada. En municipis com Alp, la reducció de dies d’atenció mèdica ha generat queixes veïnals, ja que la manca de cobertura estable ha incrementat la pressió assistencial al CAP de Puigcerdà i al servei d’urgències de l’Hospital Transfronterer.
La seu provisional del grau estarà ubicada a l’Institut de Tremp, a l’espera que acabin les obres d’adequació de l’Hospital Comarcal del Pallars, que serà la ubicació definitiva. La publicació de la resolució REU/3136/2025 al Diari Oficial de la Generalitat va autoritzar a principis d’agost l’obertura d’aquest nou emplaçament de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL al Pallars Jussà.
Les 20 noves places al Pirineu se sumen a les 105 que actualment ofereix la UdL a Lleida i a les 85 del Campus Universitari d’Igualada. D’aquesta manera, el sistema universitari català incrementa l’oferta de places d’infermeria distribuïdes pel territori i incorpora els hospitals pirinencs com a agents en la formació de futurs professionals de la salut.
Amb el desplegament del grau, els centres assistencials de Tremp, la Seu d’Urgell i Puigcerdà, entre d’altres, assumiran un paper en l’ensenyament pràctic i acolliran estudiants de manera regular. Aquesta extensió universitària al Pirineu representa un pas en el procés de vinculació dels hospitals comarcals amb la docència universitària i consolida convenis que ja funcionaven amb la Universitat de Lleida en els darrers cursos.
