Puigcerdà desbloqueja l’adaptació de l’antic CAT per fer-hi la seu del Govern
El nou executiu municipal aprova amb el suport de l’oposició una partida per licitar unes obres a l’edifici tancat que acumulen tres anys de retard
Miquel Spa
El nou equip de govern d’ERC de l’Ajuntament de Puigcerdà ha aprovat una modificació de crèdit per tal de poder reactivar les obres d’adequació de l’antic Centre d’Acollida Turística (CAT) per tal que esdevingui la seu a la Cerdanya de la delegació del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu.
La modificació de crèdit ha de servir per poder licitar en les pròximes setmanes les obres menors per reconvertir l’edifici en una delegació de l’Executiu. En aquest sentit, el CAT, que en un primer moment s’havia de destinar al Departament d’Acció Climàtica, s’ha de convertir en una seu flexible dels diversos departaments i direccions generals del Govern a l’Alt Pirineu per tal d’oferir una atenció més propera al territori. El projecte preveu sales diàfanes, despatxos adaptables i un espai específic d’atenció al públic, amb una reforma pensada per treure profit de la llum natural i millorar l’eficiència de l’equipament. Les obres tenen un termini d’execució d’uns cinc mesos. L’aprovació de la modificació de crèdit s’ha fet amb el suport de l’oposició de Futur per Puigcerdà i Junts per Puigcerdà atès que es tracta d’un projecte que ja tenia embastat l’anterior equip de govern municipal. La iniciativa per convertir l’antic Centre d’Acollida Turística (CAT) en una seu del Govern es va anunciar a principis del 2022 dins del desplegament territorial previst per a l’Alt Pirineu i Aran.
El calendari inicial establia que durant el 2023 s’hi instal·larien oficines dels departaments d’Empresa i Treball i d’Economia i Hisenda, juntament amb altres serveis com Polítiques Digitals, Territori, Acció Climàtica, Educació, Cultura, Salut i Drets Socials. La manca d’un espai adequat va endarrerir el procés i no va ser fins al 2024 que es va decidir utilitzar l’edifici de l’antic CAT. n
- Puig-reig ret un multitudinari comiat a l’empresari Xavier Boatella
- El fum dels incendis de l'oest de la Península enterboleix el cel de la regió
- Jordi Selga, alcalde de Guixers: «Tothom pot accedir als espais naturals de bany, però no en vehicle»
- «L’experiència duríssima dels meus pares m’ha fet una persona prudent»
- Debut tranquil amb expulsió provocada de Joan García en el primer triomf del Barça (0-3)
- El pont d’agost posa la Cerdanya al seu punt màxim de rendiment turístic
- L’històric Soccer canvia de mans i es converteix en un restaurant de cuina tradicional
- Així li va quedar la cara a Joan García després de la puntada de Muriqi