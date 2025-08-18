Una forta tempesta colpeja la Seu d'Urgell i Puigcerdà amb calamarsa i inundacions: "L'àvia diu que fa anys que no veia ploure així de fort"
L'episodi de precipitacions ha provocat un descens de fins a 17ºC de la temperatura
A l'Alt Urgell s'han rebut una trentena d'avisos per inundacions i afectacions a la via pública
La tarda d’aquest dilluns ha estat marcada per un episodi de tempesta intensa al Pirineu, amb afectacions destacades tant a La Seu d’Urgell com a Puigcerdà. En pocs minuts, les dues capitals comarcals han viscut ruixats violents, calamarsa i un descens brusc de la temperatura, que han provocat inundacions en carrers així com diverses incidències per acumulació d’aigua. Les autoritats havien activat l’alerta per temps violent davant la previsió de pluges molt intenses i fenòmens extrems com la pedra i les ràfegues de vent.
Una de les poblacions més afectades per l'episodi de pluja i calamarsa ha estat La Seu d’Urgell, on la tempesta ha descarregat amb força a última hora de la tarda. En alguns punts del municipi, s’han acumulat més de 43 litres per metre quadrat en poc temps. La intensitat de la pluja ha generat una trentena d'avisos als Bombers de la Generalitat per inundacions i afectacions a la via pública. L'N-260, al seu pas pel municipi, ha quedat tallada en ambdós sentits per esllavissades i múltiples carrers i equipaments del municipi, com la piscina municipal i un gimnàs, han quedat inundats.
La magnitud de la tempesta ha cridat l’atenció dels veïns: "L'àvia comenta que fa anys que no ho veia així de fort i abundant" comenta una usuària X en una publicació que va acompanyada de fotografies de l'episodi al municipi.
En el cas de Puigcerdà, el mercuri ha passat dels 32,5 °C de màxima als 15,7 °C en tan sols una hora, segons detalla el perfil de MeteoPuigcerdà a X (antic Twitter). Es tracta d'un descens de gairebé 17 graus que evidencia la virulència del fenomen.
I aquest dimarts...Més pluja
Davant la previsió de condicions meteorològiques adverses, Protecció Civil havia activat aquest dilluns a la tarda la prealerta del pla Inuncat, advertint del risc de pluges intenses a la Catalunya central i part del Pirineu. Per a aquest dimarts, el Meteocat preveu que es pugui superar el llindar de risc per intensitat de pluja (més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts), a les comarques de la meitat nord i oest de Catalunya a partir de les 14 hores.
- Puig-reig ret un multitudinari comiat a l’empresari Xavier Boatella
- El fum dels incendis de l'oest de la Península enterboleix el cel de la regió
- L’històric Soccer canvia de mans i es converteix en un restaurant de cuina tradicional
- Jordi Selga, alcalde de Guixers: «Tothom pot accedir als espais naturals de bany, però no en vehicle»
- «L’experiència duríssima dels meus pares m’ha fet una persona prudent»
- Debut tranquil amb expulsió provocada de Joan García en el primer triomf del Barça (0-3)
- El pont d’agost posa la Cerdanya al seu punt màxim de rendiment turístic
- Així li va quedar la cara a Joan García després de la puntada de Muriqi