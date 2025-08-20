Antoni Olivella Solé guanya la novena edició del concurs de fotografia Esteve Sais–Vila de Llívia
Redacció
Llívia
Antoni Olivella Solé va guanyar la novena edició del concurs de fotografia Esteve Sais–Vila de Llívia. El certamen, dedicat a la flora cerdana, enguany tenia com a tema les fotografies de flors naturals de la Cerdanya. Es valorava tant la qualitat de la fotografia, com la bellesa i la raresa de la flor. En total, es van presentar 12 fotògrafs, que van exposar 34 fotografies. Olivella es va emportar el primer premi, dotat amb 150 euros, amb la fotografia «Visitant curiós», Rosa Rosell el segon premi, amb la fotografia «Esclat», i Raimon Anglada el tercer premi, amb «Tresor al Carlit».
