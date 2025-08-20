Festa de l'Estany: Puigcerdà diu adéu als estiuejants
La capital cerdana recull la tradició estrenada per la burgesia fa un segle per viure quatre dies de concerts i desfilades
Miquel Spa
Puigcerdà s’endinsa a partir d’aquest dijous en una nova celebració de la Festa de l’Estany que durant quatre dies servirà com a acte oficiós de comiat de l’estiu i els històrics estiuejants. El programa farceix l’agenda de la capital cerdana d’activitats lúdiques tot el dia i de concerts a les nits.
La Festa de l’Estany té els seus orígens a finals del segle XIX, quan la burgesia catalana que estiuejava a Puigcerdà va començar a organitzar vetllades i activitats a l’entorn de l’estany com a punt de trobada social i cultural. Aquelles primeres celebracions, marcades per concerts de música clàssica, balls d’etiqueta i passejos amb barca, van anar arrelant fins a convertir-se en una tradició popular oberta a tot el poble. Amb els anys, la festa ha anat evolucionant i adaptant-se als nous temps, però sense perdre l’essència de punt de trobada col·lectiu que la fa avui un dels esdeveniments més estimats i identificatius de la capital cerdana.
Com una segona Festa Major després de l’oficial del Roser, la Festa de l’Estany convida vilatans, cerdans i segons residents a tancar la campanya d’estiu. El programa combina tradició, música, espectacles familiars i activitats populars que culminaran amb el retorn de la llegenda de la Vella de l’Estany i el gran castell de focs d’artifici.
Els actes començaran dijous 21 d’agost amb un espectacle infantil a càrrec de Peluxes i el concert de Els Catarres, que portarà a la plaça Santa Maria una nit de música festiva i ball.
El divendres 22, la jornada arrencarà amb un espectacle per als més petits i una conferència del biòleg Èric Baqué sobre els boscos cerdans. A la tarda hi haurà assajos oberts dels Amics d’en Xerric i, a la nit, concert de Banda Neon, seguit d’una sessió de DJ Barat.
El dissabte 23 es viurà un dels dies més intensos amb la tradicional Sardana de Lluís Albert, la XXXVII Travessa Popular de l’Estany i activitats esportives al llarg del matí. A la tarda, els carrers de Puigcerdà s’ompliran amb la correfoc dels Dimonis i, a la nit, hi haurà un concert tribut a Estopa, seguit de l’actuació de Dalton Bang i la música electrònica de DJ Capde.
La jornada de diumenge 24 d’agost tindrà un marcat caràcter institucional amb la trobada d’autoritats i la desfilada de comparses i gegants acompanyats per entitats musicals i culturals de la comarca. A la tarda, l’Esbart Dansaire oferirà el seu espectacle i, a partir de les 21.30 h, arribarà el moment més esperat: la representació de la llegenda de la Vella de l’Estany i l’espectacle pirotècnic, amb focs d’artifici sobre l’aigua.
Amb aquest programa, l’Ajuntament de Puigcerdà i les entitats locals volen mantenir viu l’esperit de la Festa de l’Estany, combinant cultura popular, activitats lúdiques i música en un escenari únic com és l’estany de la vila.
