Puigcerdà cedeix al Govern el terreny perquè faci el nou Arxiu Comarcal
Des de l’any 2023 Ajuntament, Consell Comarcal i Cultura tenen un acord per fer un edifici nou i modern que rellevi les actuals instal·lacions obsoletes
Miquel Spa
La pilota ja és a la teulada de la Generalitat. L’Ajuntament de Puigcerdà ha aprovat la cessió dels terrenys al departament de Cultura per tal que la Generalitat pugui començar a construir-hi el nou Arxiu Comarcal de Cerdanya.
El futur Arxiu Comarcal és un equipament clau per la conservació del patrimoni escrit de la Cerdanya atès que les actuals instal·lacions de l’antic convent de Sant Domènec, al passeig 10 d’Abril, han quedat obsoletes i, a més, la comarca te bona part del seu fons en dipòsit a l’Arxiu de l’Alt Urgell per falta d’espai.
Amb la cessió dels terrenys, aprovació que ha comptat amb la unanimitat de tots els grups municipals, Puigcerdà ha de veure com una realitat un edifici nou a la Ronda del Torreó que ha d’esdevenir, alhora, en un referent cultural per la Cerdanya. La construcció de l’edifici comportarà una inversió de 3,7 milions d’euros.
L’edifici s’ubicarà al solar municipal entre la ronda del Torreó, l’avinguda dels Pirineus i la Baixada de Ca l’Aldran. Ocuparà uns 1.500 metres quadrats i permetrà emmagatzemar fins a 8.000 metres lineals de documentació, vuit vegades més que a l’actual seu de l’antic convent de Sant Domènec. També inclourà espais de consulta i digitalització oberts al públic.
El projecte acumla retard ja que les obres estaven previstes per començar el 2024 i finalitzar aquest 2025. El nou Arxiu tindrà dipòsits climatitzats amb control de temperatura i humitat, una sala d’actes amb accés independent, sala de digitalització, sala de consulta amb vistes al Cadí, sala polivalent per a un centenar de persones, moll de descàrrega i espais tècnics de recepció i desinfecció de documents. Ajuntament, Consell Comarcal i Generalitat van presentar el mes de març del 2023 l’acord per tirar endavant el projecte. n
- Intenten enganyar els Mossos en un control a Sant Fruitós i acaben denunciats
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- ADF del Moianès des dels incendis de Zamora: «L'extensió és bestial i els mitjans són molt escassos»
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
- Mor als 75 anys Víctor Feliu, l'activista manresà en majúscules
- El misteri dels esquís perduts en ple centre de Manresa a l'estiu
- Mor un català de 37 anys mentre feia pesca submarina a Bali
- Ofereixen un creuer a la Cerdanya: l’error geogràfic d’una agència encén les xarxes