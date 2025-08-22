Puigcerdà activa la requalificació del Pla de Rigolisa per fer-hi equipaments
La zona nord del nucli urbà te projectes bloquejats des de fa anys com ara les amplicacions de l’Hospital i una pista d’atletisme pionera a l’Alt Pirineu
Miquel Spa
L’Ajuntament de Puigcerdà ha activat una modificació del Pla General d’Ordenació Urbana que afecta el pla de Rigolisa la qual està cridada a desencallar la construcció de diversos equipaments que hi havia previstos a la zona. Aquesta modificació estava pendent als calaixos del consistori i ara amb la seva aprovació l’equip de govern, amb el suport de l’oposició en alguns projectes sobre els quals hi ha unanimitat política, els podrà tirar endavant.
La modificació del planejament urbà afecta la part sud del Pla de Rigolisa i una part del conegut com a Mas dels Estornells. Es tracta de la zona situada al nord del nucli urbà de Puigcerdà, entre l’Hospital de Cerdanya i la zona esportiva municipal. L’expedient urbanístic ja està avançat una vegada ha obtingut els informes tècnics i mediambientals favorables i ara l’Ajuntament el tramitarà a la Comissió d’Urbanisme de l’Alt Pirineu i l’Aran perquè el validi. La mesura permetrà l’Hospital de Cerdanya créixer amb nous equipaments al seu voltant, atès que ara està envoltat de camps que fins a l’inici d’aquest expedient no es podien urbanitzar.
Igualment, l’expedient permetrà l’àrea d’Esports de l’Ajuntament recuperar un projecte clau per l’activitat a la vila i la comarca:la construcció d’una pista d’atletisme. Aquest projecte porta també set anys en un calaix. El projecte contempla la construcció d’una pista d’atletisme que seria la primera de l’Alt Pirineu i Aran, sent la única i més propera actualment la que hi ha a les instal·lacions acadèmiques de Font-romeu. La pista s’ha de construir al costat del camp de futbol del Club Poliesportiu, a la mateixa zona on hi ha la pista de gel i la piscina coberta. En aquest sentit, l’any 2018 el consistori va anunciar la voluntat de crear aquest nou equipament esportiu pioner a la vegueria. Responsables del Club Poliesportiu Puigcerdà ja van beneir el projecte amb molta il·lusió des de l’inici per la creixent afició a l’atletisme que hi ha a la comarca. Tant és així que l’entitat va adequar un espai a la part superior de les grades del pavelló nou per dibuixar-hi uns carrils d’atletisme per poder fer entrenaments. En aquest sentit, la que ha estat regidora d’Esports durant deu anys sota les sigles de Junts, Mar Quera, actualment a l’oposició s’ha mostrat satisfeta que finalment aquest expedient urbanístic es pugui desencallar.
En paral·lel, Puigcerdà presenta una escassetat d’habitatge protegit que afecta joves, famílies i treballadors locals. En els darrers anys, el municipi ha quedat enrere pel que fa al nombre d’habitatges de protecció oficial, i es preveu que la situació canviï en els pròxims anys. En aquest sentit, la capital cerdana viu la paradoxa que és el municipi on es construeix menys percentualment en una comarca que és la que més habitatges nous fa del país. Així, en els últims 15 anys no s’ha construït cap habitatge protegit a Puigcerdà. Els projectes anunciats han quedat aturats per diversos processos amb les administracions competents. L’Ajuntament ha identificat el Pla de Rigolisa com una zona de creixement urbanístic. En aquesta àrea es preveia la construcció de 72 habitatges de protecció oficial, però el projecte està aturat.
La manca d’habitatge assequible fa que alguns residents abandonin el municipi o busquin alternatives en altres zones. Les autoritats locals i regionals han de prendre decisions per garantir l’accés a habitatge protegit a tots els residents. En aquest escenari, la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana ha de permetre Puigcerdà créixer amb nous equipaments i habitatges per la part nord del nucli urbà complementant la zona de la Closa de l’Àngel. n
