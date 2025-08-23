La Cerdanya recorda als turistes que no tot s'hi val a l'entorn rural
El Consell llança missatges remarcat que no es pot pujar a les bales de farratge perquè és un entorn laboral i que no es pot banyar als estanys
Miquel Spa
L’àrea de Turisme del Consell Comarcal de Cerdanya ha engegat aquest estiu una campanya de conscienciació adreçada als visitants de la comarca amb l’objectiu de preservar els espais naturals i garantir una convivència adequada entre turisme, medi ambient i activitat agrícola i ramadera.
La campanya ha fet especial incidència en la visita als prats conreats i els estanys. Així, sota el lema ‘No tot s’hi val quan es tracta de refrescar-se!’, la iniciativa recorda que els estanys d’alta muntanya no són zones aptes per al bany. La mesura vol protegir ecosistemes fràgils i conservar la puresa d’unes aigües de gran valor ecològic. Malgrat aquesta prohibició, el Consell subratlla que la comarca disposa d’alternatives on sí és possible banyar-se amb seguretat i respecte, com els voltants del Pont de la Palanca a Sanavastre, el Salt del Molí a Viliella o diferents trams dels rius Llosa, Durán i Meranges, així com el Torrent de la Fou de Bor, que ofereixen racons tranquils per gaudir d’un bany a la natura.
La campanya també incideix en la necessitat de comprovar que la zona de bany estigui autoritzada, evitar productes químics com cremes o repel·lents que poden danyar l’aigua i la fauna, i extremar la prudència davant de corrents i roques relliscoses, amb el missatge final que refrescar-se a la natura implica fer-ho amb responsabilitat.
Paral·lelament, la mateixa àrea de Turisme adreça un segon missatge a tots aquells que surten a caminar o a fer rutes per la comarca, sota l’eslògan ‘Respecta el paisatge, respecta qui hi treballa’, recorda que darrere dels camps i prats que formen la imatge icònica de Cerdanya hi ha la feina de pagesos i ramaders, i per això es demana als visitants que no s’enfilin a les bales de farratge, que no toquin ni obrin tanques o fils electrificats, que evitin travessar camps sembrats o prats de dall, que duguin sempre el gos lligat i que, si volen fer fotografies, les facin des del camí amb respecte i sensibilitat. El Consell remarca que els camps no són un espai lúdic, sinó el lloc de treball i vida de moltes famílies del territori, i que respectar-los és una forma d’estimar la Cerdanya.
Amb aquesta doble campanya, Turisme de la Cerdanya vol reforçar el missatge que la convivència entre visitants i territori depèn de normes senzilles però essencials. D’una banda, cal protegir els estanys d’alta muntanya i apostar per zones segures de bany, i de l’altra cal garantir el respecte per les activitats que donen vida i identitat a la comarca. Només així, segons fonts del Consell, es podrà assegurar que el paisatge i els recursos naturals de la Cerdanya continuïn sent un valor compartit per a tothom. n
