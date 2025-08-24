Excursionisme
Avui és l’última sortida guiada al Bac de Llívia, a La Bollosa
Redacció
Llívia
L’última sortida guiada al Bac de Llívia, a La Bollosa (Les Bulloses), es farà avui. Durant l’estiu han estat quatre les sortides organitzades i aquesta és la que posarà el punt i final a dos mesos d’activitats. El lloc de trobada serà a la benzinera de Llívia, a 2/4 de 9 del matí. L’excursió té un cost de 20 euros, que inclou els forfets dels telecadires de Font-romeu, el guia i l’assegurança. L’organització d’aquesta activitat recorda que es poden portar gossos, però que, durant l’ús dels telecadires, els gossos hauran d’anar dins d’una cistella de transport i que durant tota l’excursió, els animals hauran d’anar sempre lligats.
