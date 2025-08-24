La Cerdanya tindrà la ruta arqueològica més elevada del Mediterrani
L’Institut d’Arqueologia prepara la ruta de més alçada de l’arc mediterrani amb els tres jaciments excepcionals excavats a 2.500 metres al Coll de Molleres que abasten dels neolítics als visigots
Miquel Spa
La Cerdanya tindrà la ruta arqueològica de més alçada de l’arc mediterrani, amb el jaciment romà del Coll de Molleres, a 2.500 metres, com a atractiu principal i dos conjunt de restes més del mateix entorn del llac de Malniu no menys importants.
Aquest és el gran projecte que te sobre la taula l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) amb l’Ajuntament de Meranges i altres institucions i administracions de la comarca després que aquest estiu els equips d’arqueòlegs hagin tancat amb èxit el dossier de quatre anys d’excavacions. En la última campanya, aquest mes de juliol, els arqueòlegs han trobat una peça ceràmica de baixella fina que confirma el jaciment romà del Coll de Molleres, anomenat Molleres I pels tècnics, com un indret que no tan sols va ser un punt de control comercial i militar sinó que, també, un assentament romà amb vida fixa durant els mesos que la meteorologia ho feia possible. El jaciment, doncs, estableix el punt més alt d’assentament romà de tot l’arc mediterrani i conforma un dels patrimonis arqueològics a més alçada del planeta, després dels existents als Andes americans.
Així, tancada la quarta campanya d’excavacions, els responsables de l’equip científic que treballa sobre el terreny, amb el mateix director de l’ICAC, Josep Maria Palet, al capdavant, han dissenyat la creació d’una Arqueoruta amb el jaciment Molleres I i dos més que conformarien un recorregut al voltant del llac del Malniu i el vessant del cim del Puigpedrós de primer ordre mundial en l’àmbit del patrimoni històric, segons ha explicat el mateix Palet.
El projecte formarà part del nou cicle de quatre anys fins el 2029 de l’ICAC amb coordinació de la Generalitat i fons europeus per tal de consolidar els treballs fets fins ara al terme de Meranges. La base del projecte és l’adequació del jaciment per a la visita i la creació d’una arqueoruta conjuntament amb el jaciment neolític i medieval anomenat Molleres II i un tercer jaciment antic a l’Estany Sec.
Del Neolític als visigots
Així, pel que fa al primer jaciment, les investigacions arqueològiques desenvolupades des del 2018 han posat de manifest una ocupació prolongada amb una fase significativa d’època romana altoimperial, en paral·lel cronològic amb la ciutat de Iulia Libica. El jaciment es va originar entre els segles I aC i I dC. El segon, Molleres II, està per sota del primer a una cota de 2.400 metres, fora de la ruta al Puigpedrós. Es tracta d’un conjunt d’un nivell també excepcional pel que fa a la seva datació atès que es correspon al Neolític mitjà, amb 6.000 anys d’antiguitat. Es un jaciment que denota tancats d’explotació ramadera especialitzada. Els estudis fets en aquest entorn han fet evident que els seus habitants tenien un gran nivell d’especialització i complexitat en la gestió els ramats, fent ja en aquella època moviments de transhumància. El jaciment de Molleres II era exclusivament doncs un espai de gestió ramadera tal com encara es fa avui en dia. Aquest assentament també va ser ocupat a l’Edat Mitjana pel mateix us. El tercer jaciment de la ruta és molt a prop del refugi del Malniu, a l’Estany Sec, i es correspon també a un assentament d’ús ramader de, en aquesta ocasió, l’època visigoda, entre el món romà i el medieval, entre els segles V i VII. A partir d’aquests tres espais, la ruta instal·larà una senyalització minimalista que abraçarà altres punts d’interpretació del paisatge.
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola
- Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
- La desaparició que va obligar a aturar a Turquia el creuer de la família del Bages ha estat la segona mort al vaixell
- C-55: una muntanya desmuntada per a un carril que farà d’embut
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles
- La raó per la qual no coincideix la velocitat que marca el cotxe amb la del GPS
- La Cerdanya recorda als turistes que no tot s'hi val a l'entorn rural
- Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa