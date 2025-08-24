Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles
La segona quinzena d’aquest mes d’agost marquen el final de la Fonda Domingo de Lles tal com s’ha concebut durant seixanta anys. La família que l’ha regentat els últims dotze tanca per obrir un restaurant al mateix poble. Els propietaris obriran un nou enfoc a un negoci que s’ha erigit com un dels últims vestigis d’una manera familiar de rebre el turisme. Com a casa.
Miquel Spa
A primera hora del matí l’equip de la Fonda Domingo de Lles arrenca una jornada laboral sense sortir de casa. Preparar els esmorzars, fer les habitacions i començar els plats del dinar en un edifici que tant et trobes els parents, els companys de feina com els clients. És la manera de treballar del turisme tradicional, aquell en el que la família de la fonda rebia els hostes a casa.
Els nous models d’hotel, aparthotel o pis turístic han fet canviar el model arreu i també a la Cerdanya, on el tracte personal és cada vegada més difícil de trobar. A la Fonda Domingo de Lles viuen aquesta segona quinzena d’agost com els últims dies de l’establiment. El setembre tancarà les portes per reorientar el negoci i amb aquest tancament s’apagaran seixanta anys d’aquell turisme tant proper. Vint llits en deu habitacions dobles donen a l’establiment una dimensió a l’abast de les relacions humanes.
La fonda va néixer fa seixanta anys quan la família Domingo es va fer càrrec de Cal Guardabosc per fer-hi una botiga, bar i casa de menjars. Amb el pas dels anys l’establiment s’ha anat mantenint amb la mateixa filosofia de servei. En Joan Campmajó i la Clara Parés, que tenen dos fills, van agafar les regnes de la Fonda Domingo fa dotze anys. Fills de Molins de Rei i vinculats al poble per l’antic estiueig, van decidir donar continuïtat a la fonda a partir de la seva formació turística i gastronòmica. En aquesta dècada llarga, la fonda ha esdevingut una de les últimes referències a la Cerdanya d’aquell turisme d’abans amb, alhora, una proposta al menjador que dona una segona lectura als plats tradicionals. Bar, menjador i habitacions amb l’encant de la tradició i plats amb propostes innovadores.
Els propietaris de l’edifici volen donar una nova vida al negoci i la parella ha optat per obrir un restaurant al mateix Lles per continuar rebent una clientela fidelitzada. Treballant als fogons i darrera la barra, en Joan encara els últims dies d’aquesta història:«l’altre dia va entrar un senyor i es va quedar mirant la fonda dient, ostres, és com de tota la vida, té ànima. Avui en dia a molts establiments hi entres amb un codi, i aquí encara estem rebent a la gent. De fet, el nostre concepte és el de rebre gent a casa. L’altre és molt impersonal. Vam pujar a Cerdanya buscant un restaurant perquè és la nostra professió i vam trobar una fonda, de manera que ens hi vam posar i aquí estem encara. Cuinar és el que realment m’agrada, vaig fer una estada al restaurant de Marint Berasategui, també n’he fet per França i he treballat a Mercabarna fent menús diaris, de manera que això és el que continuarem fent. Vam parlar amb els hereus de la fonda després que en morís el propietari però no vam arribar a un acord. Volen vendre-la i si troben algú que vol reprendre el negoci, doncs endavant. El més probable és que, si ho compra algun empresari del sector, acabi sent un aparthotel o quelcom així, que és el model que es porta».
En Joan i la Clara obriran el nou restaurant a l’octubre, ‘El coc de l’Orri’. Tenen al cap, més endavant, vincular el restaurant amb dos apartaments per mantenir l’esperit de la fonda. n
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola
- Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
- La desaparició que va obligar a aturar a Turquia el creuer de la família del Bages ha estat la segona mort al vaixell
- C-55: una muntanya desmuntada per a un carril que farà d’embut
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles
- La raó per la qual no coincideix la velocitat que marca el cotxe amb la del GPS
- La Cerdanya recorda als turistes que no tot s'hi val a l'entorn rural
- Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa