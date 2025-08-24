La Festa de l'Estany clou un bon estiu de turisme a Puigcerdà
El recentment estrenat equip de govern es mostra orgullós de l'organització de la festa, tot i els "bastons a les rodes" que van trobar en arribar a l'Ajuntament
Més d'una quinzena de carrosses han desfilat avui pels carrers i places de Puigcerdà per acomiadar un estiu força positiu per a la comarca pel que fa al turisme a la tradicional Festa de l'Estany. La celebració ha començat aquest matí, al voltant de les 10, amb una trobada institucional, seguida de la rua de carrosses a l'estil de carnaval, la protagonista de la jornada. Carrosses exquisidament decorades han desfilat des del barri de l’Estació fins a la plaça de Santa Maria, acompanyades per grups disfressats de tota mena: de caramels, atraccions de fira, divinitats romanes, i fins i tot amb vestits i balls tradicionals bolivians.
El recentment estrenat Ajuntament de Puigcerdà valora molt positivament la jornada matinal d'avui, tot i "els bastons a les rodes" que els membres del consistori han trobat durant l'organització de la festa. La regidora de cultura i festes del municipi, Núria Laura Muñoz, destacava que "fins ara, les colles i les associacions culturals s'han trobat molt soles i desemparades en tot". Assegura que en les dues setmanes que fa que dura el mandat, "l'equip de govern ha treballat de valent perquè la festa sortís el millor possible". De cara a pròximes edicions, l'objectiu de Muñoz és fer que les colles i les associacions tinguin més veu "no només en aquesta festa, sinó al llarg de l'any".
L'ambient d'aquest matí a Puig-reig ha estat festiu i respectuós, una celebració compartida entre residents i visitants. Enguany, els veïns de Puigcerdà consultats per aquest diari consideren que la temporada estival ha estat "molt positiva pel poble". De fet el propietari d'un restaurant comentava que "aquest any hi ha més anglesos i francesos que mai". En Jules Delépine és un exemple d'aquests últims, ha passat deu dies a la Cerdanya aquest estiu i considera que "és molt maco que hi hagi una festa al final de l'estiu per poder acomiadar com cal les vacances".
El procés de preparació
En les carrosses, però, la majoria dels protagonistes eren veïns de la vila que fa anys que formen part d'aquesta tradició amb més de 130 anys d'història. Patrícia Expósito és de Puig-reig "de tota la vida" i fa trenta anys que participa en la rua de la Festa de l'Estany, enguany amb la carrossa de Pas a pas gym dance, amb les membres disfressades de caramels i la carrossa més dolça de tota la desfilada. Després d'una mica més d'un mes de feina intensa, les membres de la comparsa estaven més que satisfetes amb el resultat i destacaven que "el més important és gaudir del dia d'avui, però també de totes les tardes que hem estat preparant la carrossa i les coreografies".
L'any passat es va estrenar un espai municipal perquè els grups puguessin anar a guarnin les seves carrosses i la majoria dels qui han desfilat avui n'han fet ús. Això sí, Ivan Riqué, membre d'un grup que ha nascut en aquesta edició de la festa, lamentava que per culpa de goteres "només vam poder dedicar un mes a l'elaboració de la carrosa, ens hagués agradat fer-ho durant més temps, però no ens van deixar". Tanmateix el grup que ha ambientat la seva actuació en l'antic Egipte era una de les més sorprenents ja que duien dues carrosses, una de les quals incorportava una font d'aigua que funcionava amb una bomba amagada sota la lona.
"La festa de l'Estany és una de les més esperades i estimades del territori", comentava Elisabet, una de les membres de l'associació cultural cerdana, que ha invertit un mes aproximadament per tal que la carrossa estigués a punt per lluir avui pels carrers i places de Puig-reig.
A la tarda, l’Esbart Dansaire oferirà el seu espectacle i, a partir de 2/4 de 10 de la nit, arribarà el moment més esperat: la representació de la llegenda de la Vella de l’Estany i l’espectacle pirotècnic, amb focs d’artifici sobre l’aigua.
