Josep Maria Palet: «des del neolític l’home ha viscut i treballat en aquest paratge»
El director de l’ICAC alerta que els jaciments del Coll de Molleres i el de l’Estany Sec són d’una especificitat excepcional i cal preservar i divulgar
Miquel Spa
El director de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) Josep Maria Palet treballa sobre el terreny en un coll de Molleres que domina la Cerdanya. Sobre el prat alpí, el conjunt de pedres formen una estructura que radia quelcom màgic fruit de la història que amaga.
Els romans s’hi van establir al voltant de l’any zero, entre els segles I a.c i I d.c, per controlar el territori al mateix temps que creixia la ciutat de Iulia Líbica, l’actual Llívia. Palet sap que té un tresor entre les mans:«hem de pensar que és una de les excavació en extensió més altes del món, i hem de tenir en compte que als Andes les poblacions ja estan a 3.000 metres, de manera que els seus jaciments són mil metres més amunt, i aquí els nuclis urbans estan a mil i els jaciments de Molleres estan 1.500 metes més amunt. El que farem a partir d’aquesta tardor és dissenyar un projecte per tal que els jaciments siguin més entenedors i una mica més accessibles. Avui el jaciment està a mig camí entre el refugi del Malniu i el Puigpedrós, en una via molt vertical. El nostre objectiu és que el públic general que no te intenció de pujar al cim, pugui arribar be a les restes a través d’aquesta arqueoruta. Així, el jaciment de Molleres I serà el final i punt culminant de l’itinerari». Palet posa l’accent també en la importància del jaciment del Neolític de Molleres II per la seva especialització ramadera: «el que hem trobat allà no s’ha documentat enlloc, de manera que és únic. Ens mostren espais d’explotació ramadera que han estat actius durant segles i que, justament per raó d’això, tenen l’aspecte que tenen encara ara... De fet, jo sempr e dic una cosa, i és que tot això no ho hem descobert nosaltres; la gent de la Cerdanya que treballa amb bestiar ja sap que allà hi ha aquelles estructures de pedra i que fins fa quatre dies encara en feien algun ús. Són, doncs, espais amb continuïtat;s’han fet servir sempre».
Així, el projecte contempla una passa més enllà, posant l’accent no tan sols en les pedres sinó que també en el paisatge:«la ruta comptarà amb plafons informatius que no tan sols faran èmfasi en el contingut patrimonial dels jaciments sinó que també en la muntanya i la seva transformació al llarg dels segles per l’acció de l’home».
Pel que fa al tercer jaciment, el d’època visigoda, Palet remarca que «també és d’una gran importància pel que és l’origen de la gran transhumància que es va fer després en l’època medieval i modera, que tots tenim al cap. Aquest petit espai que hem excavat completa, doncs, la història de l’ocupació del paisatge. Els tres espais permeten fer una gran arqueoruta molt agradable. Estem molt entusiasmats perquè requereix molts anys de feina des de les primeres prospeccions. Ara ens surten els resultats de la recerca i toca fer-ne la divulgació al gran públic». En aquesta línia, Palet ha emfatitzat que la ruta arqueològica del Coll de Molleres «ha de ser un recurs cultural de desenvolupament econòmic. Hem de concretar amb les administracions aquesta acció i, alhora, trobar finançament per portar a terme en els pròxims anys noves excavacions també a la Cerdanya, a Lles i a Meranges. Tindrem més sorpreses i novetats. Tenim feina per anys».
La ruta també tindrà un vessant digital que facilitarà la divulgació de la història i presència dels romans i altres cultures en aquest entorn de la Cerdanya. L’itinerari arqueològic s’adaptarà per tal que sigui més fàcil de recórrer del que és ara, un sender que creua els prats i les zones de roques.
