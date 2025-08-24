Teatre
L’espectacle «Swing it» conquesta Puigcerdà
Redacció
Puigcerdà
La plaça Cabrinetty de Puigcerdà es va omplir de dansa amb l’espectacle Swing it de la companyia Mar Gómez. Els assistents van gaudir d’una peça narrativa, seguida d’una classe oberta popular que va mostrar al públic assistent els fonaments del ball social de moda, tot buscant la complicitat amb els participants.
