Assistents a la Festa de l'Estany de Puigcerdà celebren el bon ambient: "Les carosses són cada any més maques i la gent hi dedica més temps i esforços"
Quatre persones que van ser ahir celebrant el final de l'estiu a la capital de la Cerdanya destaquen el bon ambient de la festa
Quatre persones de diverses procedències que van assistir ahir a la Festa de l'Estany de la Puigcerdà coincideixen a destacar el bon ambient i el treball darrera les carrosses i disfresses que van desfilar ahir per carrers i places de la capital de la Cerdanya. Antònia Puig és de Puigcerdà des de sempre i no es perdria la festa per res, Gregoria Cantera fa una dècada que la viu ja que, tot i que viu a França, té una segona residència a la Cerdanya i Johan i Lisa, que fa un parell d'anys que van a la festa per acompanyar la mare d'ell, que hi participa ballant.
Antònia Puig
"El més maco és que la gent es posi d’acord"
- Com ha canviat la Festa de l’Estany en l’última dècada?
- Jo soc de Puigcerdà de sempre. Ara sí que potser està més enfocada als estiuejants i abans a la gent d’aquí, però l’essència de la tradició s’ha mantingut. La idea és acomiadar l’estiu, tant pels d’aquí com pels que ens visiten de fora.
- Què ha canviat més?
- Tinc la impressió que les carosses són cada any més maques i la gent hi dedica més temps i esforços. Al final això es nota el dia que surten.
- Com a cerdana, que és el que més li agrada de la Festa de l’Estany?
- La sensació de pertinença que es crea entre la gent del poble. El més maco és que la gent es posi d’acord a fer alguna cosa. Trobo que avui dia això és molt complicat perquè en general la gent ha perdut les ganes d’implicar-se i tenir un compromís amb alguna tradició. Una de les característiques d’aquesta festa és que la gent ja pensa les carrosses d’un any per l’altre.
Gregoria Cantera
"Puigcerdà és molt acollidor"
- Com va decidir venir a la Festa de l’Estany?
- Jo soc espanyola, però visc a França des de fa molts anys i fa una dècada que tinc una casa aquí i venim cada estiu i quan podem els caps de setmana. Sempre mirem de ser-hi a finals d’agost per poder coincidir amb aquesta festa.
- Després de tants anys sent espectadora de la rua, ha anat a millor o ha empitjorat?
- Ha millorat moltíssim des de la primera vegada que vaig venir. Tant en qualitat com en quantitat. Ara ho comentava amb la parella del meu fill, que cada any hi ha més gent i les carrosses són més professionals.
- Què és el que més gaudeix de la Cerdanya?
- M’agrada molt la tranquil·litat que hi ha i el fet que la gent és molt participativa en tots els actes que s’organitzen des de l’Ajuntament. Jo estic molt contenta quan soc aquí perquè Puigcerdà és molt acollidor. Fan sentir als segons residents com si fóssim del poble de tota la vida i jo ho agraeixo molt.
Johan i Lisa
"És un acte per expressar la cultura"
- Per què han vingut a Puigcerdà des de Barcelona per la Festa de l’Estany?
- Ja fa anys que venim per veure la meva mare, que balla amb l’associació cultural de la qual forma part. Fa anys havíem estiuejat en família aquí i li feia molta il·lusió poder tornar per participar en aquesta festa.
- Què els ha semblat?
- A mi tot el que sigui un acte per expressar la cultura local i la d’altres llocs com ara Bolívia sempre em sembla una bona idea. He vist carrosses que estaven molt bé i la veritat es veu que hi ha treball al darrera.
- Quina ha estat la seva preferida?
- Moltes. La del San Fermín i la dels caramels estaven molt bé.
- Tornarien l’any que ve?
- Si la meva mare torna a ballar, sens dubte. Ens ho estem passant molt bé.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola
- Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
- La desaparició que va obligar a aturar a Turquia el creuer de la família del Bages ha estat la segona mort al vaixell
- Marc Bernal es diverteix a la festa de Navàs en una matinada moguda amb diverses baralles amb ferits
- C-55: una muntanya desmuntada per a un carril que farà d’embut
- Protecció Civil posa en alerta el pla Inuncat per la previsió de fortes pluges diumenge a la tarda
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles
- La raó per la qual no coincideix la velocitat que marca el cotxe amb la del GPS