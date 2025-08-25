Literatura
La presentació del llibre «Temps de Silenci i Esperança» reuneix desenes de persones a Bellver
Redacció
Bellver de Cerdanya
La presentació del llibre Temps de Silenci i Esperança, de Gabriel Lupiáñez, va aplegar desenes de persones a Ca les Monges, a Bellver de Cerdanya. És el tercer llibre que publica l’escriptor. Aquesta vegada el seu volum tracta sobre un seguit de poemes i narracions. Les seves altres publicacions són: Sentiments amagats de la gent de la Cerdanya i Més sentiments amagats de la gent de la Cerdanya. L’acte de presentació també va comptar amb les intervencions de Josep Maria Prat Forga, president de l’Institut d’Estudis Ceretans, i d’Anna Muntaner.
