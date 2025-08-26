Concert

Cloenda de la primera edició de l’Estiu Musical Vila de Llívia / Ajuntament de Llívia

Redacció

Llívia

La primera edició de l’Estiu Musical Vila de Llívia, va tancar amb l’actuació de la soprano Larraitz Navas acompanyada per Isaac Grau al piano. L’actuació va emocionar als gairebé 200 assistents.

