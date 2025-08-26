Concert
Cloenda de la primera edició de l’Estiu Musical Vila de Llívia
Redacció
Llívia
La primera edició de l’Estiu Musical Vila de Llívia, va tancar amb l’actuació de la soprano Larraitz Navas acompanyada per Isaac Grau al piano. L’actuació va emocionar als gairebé 200 assistents.
