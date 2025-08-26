Preocupació a la Cerdanya per la runa als contenidors
Consell Comarcal i ajuntaments alerten que la resta d'obres fa malbé la maquinària i dificulta la recollida de la brossa i avisen que sancionaran els incívics
Miquel Spa
Preocupació al Consell Comarcal i als ajuntaments de la Cerdanya, com ara el d’Alp perquè n’ha estat la última víctima, pel comportament incívic d’alguns particulars i industrials que llencen la runa de les obres als contenidors d’ús domèstic.
Les administracions locals han llançat un nou avís després del que fan activar fa unes setmanes davant el que sembla una pràctica ja consolidada de llençar els residus de la construcció als contenidors de rebuig, al qual tan sols hi hauria d’anar a parar als de vidre, envasos, cartró o orgànic. En les últimes setmanes l’aparició de totxanes, pedra, guix i altres elements de les obres als contenidors ha fet malbé maquinària de recollida de la brossa i n’ha dificultat tot el servei. Tant és així que des del Consell i els consistoris han alertat que «està terminantment prohibit abocar runa, restes d’obra o voluminosos als contenidors de residus urbans. Aquestes pràctiques han provocat incidències greus en el servei de recollida, afectant el funcionament normal i generant un cost addicional per a la comunitat. Es recorda que els residus especials s’han de portar a la Deixalleria Comarcal o bé sol·licitar el servei específic de recollida a l’ajuntament en el casino de voluminosos. L’incompliment d’aquesta norma pot comportar sancions segons l’ordenança municipal vigent». En aquest sentit, el Consell ja ha obert una investigació per aclarir qui està portant a terme aquesta pràctica i aplicar sancions.
Per la seva banda, l’Ajuntament d’Alp ha fet una crida urgent a la ciutadania davant l’augment d’incidències provocades per l’abocament indegut de runa i altres residus industrials als contenidors de resta situats a diferents punts del municipi i de la comarca.
Segons informa el Consell Comarcal, la situació ha arribat a nivells preocupants i està generant greus problemes al servei de recollida de residus. L’empresa adjudicatària ha detectat una acumulació creixent i continuada de runa als contenidors que, a més de dificultar la recollida, ha derivat en un problema greu de funcionament operatiu.
L’Ajuntament recorda que l’empresa no és responsable dels residus industrials que es dipositen als contenidors, i que és tasca de les brigades municipals fer-se càrrec d’aquests casos excepcionals.
A més, es posa èmfasi que els residus voluminosos –com sofàs, portes, mobles, cadires, matalassos, persianes o electrodomèstics– no es poden dipositar mai als contenidors convencionals i requereixen una recollida específica.
Per aquest motiu, de manera excepcional, la brigada municipal farà recollida d’aquests residus cada dimarts, sempre amb avís previ a l’Ajuntament.
Finalment, el consistori apel·la a la col·laboració ciutadana per mantenir el poble net i evitar problemes que dificultin el servei de recollida.
