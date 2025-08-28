Llívia tanca l’estiu amb un programa festiu i cultural sobre la transhumància
L’enclavament que és principi i final d’una ruta històrica de trasllat de bestiar rep aquest diumenge un ramat de cabres provinent de Poblet
Miquel Spa
Llívia tancarà la temporada d’agost amb una festa dedicada a la transhumància. Aquest diumenge, dia 31 d’agost, arribarà a l’enclavament l’expedició ramadera Camins de Vida 2025, procedent de Fontanals de Cerdanya com a etapa anterior més immediata i de Poblet com a origen primer.
L’arribada del ramat d’una vuitantena de cabres, acompanyat pel pastor Dani Giraldo, està prevista cap a les cinc de la tarda i es farà el tancament al porxo del pastor. L’arribada activarà un programa d’actes tot el mes. Així, dilluns dia u de setembre, a les deu del matí, el ramat sortirà cap a Bolquera des del mateix porxo. Dimecres deu de setembre, a la una el ramat arribarà des d’Angostrina i es tornarà a tancar al porxo del pastor. Dijous dia onze de setembre, a les sis de la tarda, a Llivins, hi haurà la presentació del llibre «L’últim transhumant» i una degustació de formatges i vins; els tiquets per participar en la degustació es poden adquirir a l’oficina del Museu per 3 euros. Divendres 12 de setembre, a les 10 h, el ramat emprendrà el camí de tornada cap a Fontanals.
Llívia forma part del projecte Camí Ramader de Marina, una ruta transhumant que travessa Catalunya des de les muntanyes de la Cerdanya fins a la platja de la Marina del Penedès. El municipi està implicat en la preservació i promoció d’aquesta ruta que reivindica el patrimoni cultural i natural associat a la transhumància i als camins ramaders. Aquesta edició del projecte va començar el 5 de juliol al Monestir de Santa Maria de Poblet, a la Conca de Barberà, amb l’objectiu de fer visible la pèrdua de la transhumància i defensar el patrimoni vinculat a aquesta activitat i a la xarxa de camins ramaders. Durant el recorregut, els pobles i municipis que acullen el ramat organitzen activitats com tallers, degustacions de productes locals i presentacions de llibres per sensibilitzar la població sobre la importància de la transhumància.
Llívia exerceix un paper clau en el projecte, com a punt d’arribada i sortida del ramat en diverses etapes, participant en la promoció de les activitats i permetent a la ciutadania conèixer el patrimoni vinculat a la transhumància. El projecte és impulsat pels ajuntaments de Llívia, Lluçà i Santa Margarida i els Monjos, amb el suport de diverses entitats i organismes públics, i busca preservar, potenciar i promocionar la ruta transhumant històrica, protegir la ramaderia extensiva i el patrimoni cultural. n
